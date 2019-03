Áder: mindenki tegye a dolgát a környezet védelméért

A politikusoknak, a tudomány képviselőinek és a hétköznapi emberek is megvan a felelőssége a környezet megóvásában - mondta újságíróknak Áder János államfő csütörtökön New Yorkban, miután az ENSZ-közgyűlés éghajlatváltozással foglalkozó tanácskozása keretében tárgyalt az ENSZ főtitkárával.António Guterres korunk legnagyobb kihívásának nevezte a klímaváltozást, amely azonnali és közvetlen veszélyt jelent az emberiségre. A főtitkár a közgyűlési felszólalásában is azt kérte a résztvevőktől, hogy a következő klímacsúcsra ne beszédekkel, hanem tervekkel, programokkal készüljenek. A magyar delegáció nem érkezik üres kézzel a szeptemberi ENSZ-tanácskozásra, érdemi, a magyar polgárok életét és a klímát jótékonyan befolyásoló döntésekről, eredményekről, innovációról tájékoztatja majd a közgyűlést - hangsúlyozta Áder János.Az ENSZ-főtitkára példaértékűnek nevezte Magyarország teljesítményét a klímavédelem érdekében és nagyra értékelte, hogy Budapest idén harmadik alkalommal rendezi meg a Víz Világtalálkozót.A klíma kérdésére rövid időn belül, tizenöt-húsz éves távlatban megoldást kell találni, vagy lakhatatlanná válik a Föld - fogalmazott Áder János. A megoldás döntően a két "nagy szennyező", az Egyesült Államok és Kína hozzáállásán múlik, de az államfő mindannyiunk felelősségéről is szólt.A mindennapi életünk során is takarékoskodni kell a vízzel, és nem pazarolhatjuk az energiát - fogalmazott.A köztársasági elnök a kétnapos egyesült államokbeli látogatása keretében New Yorkban átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést Charles J. Vörösmartynak.A City University of New York professzora Magyarország nemzetközi tudományos együttműködési tevékenységének támogatásáért vehette át az elismerést, valamint vízgazdálkodási kutatásaiért.