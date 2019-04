Áder János részt vesz a pápai szentmisén Csíksomlyón

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meghívására Áder János államfő részt vesz a június 1-jei pápai szentmisén Csíksomlyón - tájékoztatta a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-t pénteken.A köztársasági elnök feleségével, Herczegh Anitával közösen látogat Csíksomlyóra.Áder János és felesége egy héttel később, a június 8-i hagyományos csíksomlyói búcsún is jelen lesz.A Ferenc pápa által pontifikált szentmisére már több mint százezren regisztráltak, az eseményre Magyarországról zarándokvonat indul. Jakubinyi György erre a napra is kiterjeszti a csíksomlyói búcsút, a látogatás napját is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja - jelentette be korábban.