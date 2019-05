Áder János a kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt az új ukrán államfővel

A kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt a magyar köztársasági elnök az új ukrán államfővel hétfőn, Volodimir Zelenszkij beiktatása után Kijevben.



Áder János azt javasolta ukrán partnerének, hogy minél hamarabb állítsanak fel egy közös bizottságot, amelyben az összes vitás kérdést nyugodt légkörben tudják megbeszélni és megoldani.



A javaslatot Zelenszkij helyeslően fogadta - mondta el a megbeszélés után a köztársasági elnök az MTI-nek.



"Nekünk az az érdekünk, hogy Ukrajnával mint a legnagyobb lakosságszámú szomszédunkkal is ugyanolyan rendezett és nyugodt viszonyt ápoljunk, mint a többi szomszédunkkal. Erre mi készek vagyunk. Ugyanakkor azt is világossá tettem, hogy a Kárpátalján élő magyarok nem kérnek többet, mint azt, hogy Ukrajna az alkotmányban rögzített és az általa nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit betartsa" - emelte ki az államfő.



Megjegyezte, hogy ma az Ukrajnában élő magyar kisebbségnek korlátozottabbak a jogaik, mint a szovjet rendszer idején voltak.



"Ez pedig egy demokráciában elfogadhatatlan" - fűzte hozzá.



Kedvezőnek nevezte, hogy az új ukrán elnök részéről nyitottságot és szándékot tapasztalt a kárpátaljai magyarokat érintő kérdések - a kettős állampolgárság, az oktatási és a nyelvtörvény - megvitatására és az ezekből eredő problémák mihamarabbi, közös akarattal történő megoldására.



Áder János magyarországi látogatásra hívta meg Volodimir Zelenszkijt, hogy még más kérdésekről - a határátkelők fejlesztéséről és a határ menti környezetvédelemről - is legyen alkalmuk eszmét cserélni.



Összességében a megbeszélést biztató kezdő tárgyalásnak nevezte a magyar elnök, aki reményét fejezte ki, hogy rövid időn belül előbb szakértői, majd ismét elnöki szintű folytatása lesz.