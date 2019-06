A vizsgázók szeretik a számítógépes nyelvvizsgát - Több százan próbálták már ki az első félévben

Sokkal kevesebb stresszel jár a számítógépes nyelvvizsga, mint a hagyományos, papíralapú - mondta el az MTI-nek Czifrik-Keszthelyi Barbara, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) oktatásszervezője.



Emlékeztetett: a TIT idén vezette be a hagyományos nyelvvizsga mellett a számítógépes vizsgalehetőséget. Az első félévben országszerte több száz vizsgázó próbálta ki az új módszert, akik arról számoltak be, hogy sokkal nyugodtabbak voltak a vizsgán.



A számítógép-használat, a billentyűzeten írás a fiataloknak "otthonosabb", mint a kézírás, ráadásul a vizsgázóknak így nem kell attól tartaniuk, hogy a feladat javítója nem tudja elolvasni az írásukat, vagy esetleg a külalak alapján ítélik meg őket - mondta.



Czifrik-Keszthelyi Barbara kitért arra: a TIT számítógépes vizsgáin a levélírás feladat is a fiatalok szokásaihoz igazodik, így e-mailt, illetve blogot kell írniuk a vizsgázóknak.



A vizsgára ugyanannyi idejük van a diákoknak, mint a hagyományos feladatsor kitöltésére, de a számítógépes vizsgánál az egyes készségeket számon kérő feladatsorok (levélírás, szövegértés, nyelvtan) elvégzése után továbbléphet a vizsgázó, míg a papíralapú vizsgánál csak a feladatsorra szánt idő elteltével kezdheti el a következőt. Az egyes feladatsoron belül a vizsgázó ugyanúgy visszaléphet a számítógépes vizsga kitöltésekor, mint a papíralapú vizsgánál - jegyezte meg.



A számítógépes vizsga további előnye, hogy sokkal gyorsabb az adminisztráció: elég másfél héttel a vizsga előtt jelentkezni rá, és már a vizsga utáni hetedik munkanapon megnézheti az eredményt a vizsgázó, míg a hagyományos vizsgánál csak a 30. napon tudhatja azt meg.



A TIT-nél egyelőre angol nyelven lehet számítógépes nyelvvizsgát tenni, de már készül és reményeik szerint még az idén akkreditálják a német számítógépes vizsgát is.



A nyelvvizsgaközpontnál évi hét alkalommal, idén még háromszor lehet nyelvvizsgázni Budapesten és 11 vidéki nagyvárosban - tette hozzá Czifrik-Keszthelyi Barbara.



A TIT számítógépes vizsga időpontjairól és a vizsgára jelentkezés részleteiről az ixam.hu oldalon lehet tájékozódni.