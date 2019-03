A házelnök - a parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján az ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az interpellációk ezúttal is két, az azonnali kérdések pedig egy órában hangozhatnak el.



Az Országgyűlés kedden előbb megtárgyalja, majd el is fogadhatja azt a módosítást, amelyet a parlament törvényalkotási bizottsága kezdeményezett az Áder János köztársasági elnök által visszaküldött jogalkotási törvényjavaslaton. A végleges törvényből kimaradhat az a pont, amely az államfő álláspontja szerint az alaptörvényhez képest szűkítené, mi minősül törvényalkotási tárgynak az alapvető jogok szabályozásakor.



A képviselők emellett elfogadhatják az igazságügyi miniszter vagyonkezelő alapítványok létrehozását lehetővé tevő javaslatát is. Trócsányi László egy olyan új típusú alapítványi formát hozna létre, amely családi vagyonok professzionális kezelését, valamint közfeladatokat, például felsőoktatási célokat is szolgálhat.



A Ház ellenzéki képviselők ellen indított fegyelmi ügyekben is dönthet, amelynek eredményeként tizenöt politikus tiszteletdíját csökkenthetik.



A parlament ülése március 11-én, hétfőn érhet véget, a második héten megszokott kérdésekkel és azonnali kérdésekkel.