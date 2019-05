A tervek szerint halad a karbantartás a Keletiben - Fotók

Fotó: MÁV, Szecsődi Balázs

a csarnok egész területén, 8670 négyzetméteren újraaszfaltozzák az utasperonokat;

javítják a vasúti pályát a pályaudvar teljes hálózatán: 463 darab talpfát, 3155 darab vasbeton aljat, 716 méter sínt, továbbá 131 darab váltó (kitérő) alkatrészt és 1210 méteren ágyazatot is cserélnek;

lebontják a használaton kívüli, egykori büféket, pavilonokat;

kicserélik a padokat, a szemeteseket és az utastájékoztató piktogramokat;

új modern utastájékoztató LED kijelzőfalat telepítenek a csarnokba;

a térvilágítás karbantartása során 300 darab lámpatest cseréjére is sor kerül, hogy energiatakarékosabb és hatékonyabb legyen a világítás.

virágosítják és rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó kapuk közelében lévő zöldterületeket;

elvégzik a szükséges beavatkozásokat a teljes felsővezeték hálózaton; az állomási biztosítóberendezésen, az energia ellátási hálózatokon;

és helyreállítják a megkopott falakat a csarnokban és az utasforgalmi területeken.

Túl van a tervezett munkák felén az a több mint száz szakember, akik május 13. óta a Keleti pályaudvar karbantartását végzik. A május 26-án befejeződő munkák ütemezés szerint haladnak, aminek köszönhetőn május 27-én hajnalban megindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés.A lezárással és a vonatok közlekedésével kapcsolatos információk a www.mav.hu/keleti oldalon érhetők el; valamint minden érintett járatra rá lehet keresni az Elvira , továbbá az Android és iOS platformon működő Vonatinfó alkalmazás menetrendi keresőjében is. A vasúttársaság ezúton is köszöni és továbbra is kéri utasai türelmét a pályaudvar ideiglenes lezárása és a közlekedési korlátozások miatt.A két hétig tartó időszak alatt olyan előre tervezett karbantartási munkákat végeznek el a szakemberek, amelyekre nem lenne lehetőség a vonatforgalom fenntartása mellett. Ezáltal megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése, javul a menetrend, csökkenni fog a műszaki üzemzavarok valószínűsége, továbbá jelentős mértékben javítani fogják a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, valamint összességében a pályaudvar szolgáltatásainak színvonalát.A pályaudvar lezárása miatt jelentkező nagymértékű forgalmi változások, továbbá az esetenként előforduló rendkívüli események miatt az első napokban a közlekedésben előfordultak apróbb kapacitásbeli és utastájékoztatási nehézségek. A vasúttársaság ezekkel kapcsolatban haladéktalanul intézkedett. A Keletit érintő vonalakon, továbbá az új viszonylaton, Pécel és Piliscsaba között közlekedő járatok kihasználtságát, utasforgalmát is folyamatosan nyomon követi.A Keleti pályaudvaron az utascsarnok és a belföldi pénztárak előtti területet is lezárták a május 26-ig. Az utasok kiszolgálását a Thököly út felől megközelíthető nemzetközi pénztárak területén végzik, ahol 4 belföldi és 4 nemzetközi pénztárablak, illetve egy ügyfélszolgálati munkahely áll az utasok rendelkezésére. A pénztárak 5:25 és 19:40 között, az ügyfélszolgálat 7 és 19 óra között tart nyitva. A pályaudvar zárva tartása idején, a pályaudvaron jegyértékesítő automata nem üzemel – az online vásárolt menetjegyek egy automatán átvehetők, melynek megközelítése a Thököly út felől lehetséges. Kelenföld állomáson mobilpénztár-autóval, a Déli pályaudvaron és Kőbánya felsőn több pénztár várja az utasokat, Kőbánya-Kispest állomás pénztára pedig éjjel-nappal nyitva tart.A belföldi jegyeiket a Vonatinfó alkalmazásból vagy interneten az e-vonatjegyet választva is megvásárolhatják, elkerülve ezzel a sorban állást. A Keleti pályaudvar karbantartása idején az épületben található Kormányablak zárva tart.