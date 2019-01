A saját esküvőjén tartóztatták le a körözött férfit Szentesen

Szentes városának házasságkötő terme előtt, saját esküvőjéről kilépve kapták el a rendőrök azt az öcsödi férfit, akit már hónapok óta köröztek. Az akció-vígjátékba illő esetről a Zsaru Magazin nyomán a Borsonline számolt be.

G. Mihály hat nappal ez­előtt szerette volna összekötni életét szerelmével. A násznép meg is jelent a Szentes városának főtéren lévő házasságkötő teremnél. Azt vi­szont senki sem vette észre, hogy a nagy nap előkészületeit több nyomozó is figyeli a parkból. Fülest kaptak ugyanis, hogy a férfi egy mindszenti nőt készül feleségül venni. ehhez viszont a valódi adataira volt szükség - és a szerelmes férfi meg is adta azokat.



Abaházi Dávid hadnagy, a Szentesi Rendőrkapitányság nyomozó alosztályának vezetője a Zsaru Magazinnak viccesen azt mondta, őket ugyan nem hívták meg a lagziba, de úgy döntöttek, felhagynak az illemszabályokkal.

Miután az ifjú pár és a kísérők bementek az épületbe, a nyomozók "megszállták" a teret, lezárták az épületből kivezető utakat. A házasulandók és a kísérők bementek az épületbe, a nyomozók pedig ellepték a teret. Minden oldalról lezárták az épületből kivezető utakat. A zsaruk úgy tervezték, hogy a polgári szertartás után, az utcán fogják el a közokirat-hamisításért körözött Mihályt, és így is történt: amikor az újdonsült ifjú pár kilépett az ajtón, szembesülniük kellett a rendőrök meglepetésével.

Fotó: Zsaru Magazin

Két megtermett rendőr lépett a párhoz, és megkérték a férjet: engedje el a felesége kezét. Az együttműködő volt, nem kellett megbilincselni a násznép szeme láttára. Sokan nem tudták, hogy a vőlegényt régóta keresik a rendőrök, de szerencsére sikerült megértetni a rokonokkal, miért az esküvőjén kellett letartóztatni Mihályt, miért marad el a lakodalom - és persze a nászéjszaka is.



Hogyan sikerült eddig bujkálni?



Korábban többször egy rá hasonlító ismerőse nevét és személyi adatait használta fel, amikor eljárást folytattak ellene. Az idézésekre aztán nem jelent meg, hanem bujkálni kezdett. Szinte naponta váltogatta, hogy hol, melyik rokonánál vagy ismerősénél alszik. Saját igazolványai sosem voltak nála, nehogy lebukjon egy igazoltatásnál.