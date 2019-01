A Ráday utcai kollégium használhatatlanná vált, a vizsgaidőszakot felfüggesztik

A Ráday utcai kollégium a szerda esti tűz következtében használhatatlanná vált, az érintett diákok elszállásáról sikerült gondoskodni, a vizsgaidőszakot felfüggesztették - jelentették be csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 60 ideiglenes kollégiumi helyet ajánlott fel.Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke közölte, miután délelőtt az utolsó tűzfészkeket is eloltották, egyértelművé vált, hogy az épület hátsó, kollégiumi része, amely a Markusovszky tér felé esik, használhatatlanná vált, a második és a harmadik szint teljesen kiégett, az oltás pedig a többi szintet is súlyosan károsította.A püspök elmondta azt is, hogy a tűzben elhunyt ember azonosítása folyik, továbbra is csak annyit tudnak róla mondani, hogy nem diák volt, hanem az egyik vendégszobában elhelyezett ember.Bogárdi Szabó István köszönetet mondott a tűzoltóknak, a katasztrófavédelem munkatársainak, a rendőröknek, a IX. kerületi polgármesternek és önkormányzati dolgozóknak, a tüzet észlelő és társaik menekülését segítő diákoknak, valamint a kormánynak, amely felajánlotta segítségét az újjáépítésben.Kitért arra is, hogy már érkeztek tárgyi és pénzbeli felajánlások is, utóbbiak az egyetem bankszámlájára (11705008-20492223) várják és kérik, hogy a rovatban tüntessék fel "tűzeset". A tárgyi felajánlásokat a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai koordinálják majd.Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) stratégiai rektorhelyettese bejelentette, hogy a hittudományi karon a vizsgaidőszakot felfüggesztik, és azoknak, akik még nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet biztosítanak.A kollégiumban nem csak a KRE diákjai laktak. Azokat az egyetemeket, amelyeknek diákjai szintén érintettek, arra kérik, hogy tegyék lehetővé a vizsgaidőszak meghosszabbítását vagy egyéni tanrend igénylését - mondta a rektorhelyettes.Megköszönte a társintézményeknek a kollégiumi helyek felajánlását, és elmondta, úgy tűnik, hogy a következő félévben minden hallgatót el tudnak majd helyezni.A kiosztott sajtóanyag szerint az egyetem kétmillió forintot különített el, amelyből gyorssegélyt biztosítanak a diákoknak, de szükség esetén tovább növelik az összeget.A Ráday utca 28. szám alatt található a Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is. Ezek nem sérültek meg, de a levéltár anyaga veszélyben van a vízszivárgás miatt.Az ELTE csütörtök este azt közölte az MTI-vel, hogy az intézmény 60 ideiglenes kollégiumi helyet ajánlott fel a Károli Gáspár Református Egyetem számára. A Ráday utcai kollégisták addig maradhatnak, amíg kollégiumuk a helyreállítás után vissza nem tudja fogadni őket. Közölték továbbá, hogy az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adományozó akciót hirdetetett, mivel a Ráday utcai kollégiumban lakó hallgatók közül soknak minden ruhája és személyes holmija megsemmisült a tűzben. Az adományokat január 25-én 11:00 óráig lehet leadni a Hallgatói Önkormányzat Kiss János altábornagy utcai irodájában.A Károli Gáspár református Egyetem Ráday utcai kollégiumában szerda este keletkezett tűz, az épületet mintegy 80 embernek kellett elhagynia. Az oltási műveletek közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt megerősítette azt a kormányzati szándékot, hogy a kollégium újjáépítéshez szükséges összes anyagi forrást rendelkezésre bocsátják.Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt annak kapcsán, hogy múlt éjszaka leégett a budapesti Ráday Kollégium épületének több emelete, és a tűzesetben életét vesztette egy ember - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.Orbán Viktor felajánlotta, hogy a kormány segítséget nyújt a károk elhárításához és az épület rendbetételéhez - mondta.A police.hu közleménye szerint a kollégium második és harmadik emelete gyulladt ki. Az oltási műveletek közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek szerdán elmondta, hogy húsz gépjárművel több mint hatvan fővárosi tűzoltó vonult a helyszínre. Mintegy 80 embernek kellett elhagynia az épületet, akik melegedőbuszban várhatják meg a munkálatok végét.A Magyarországi Református Egyház MTI-vel közölte: a Kollégiumban 130 diák lakik, de nem mindenki tartózkodott az épületben, mert többen hazautaztak a vizsgaidőszak alatt. A diákok ideiglenes elhelyezésében segít a IX. kerületi önkormányzat és az evangélikus egyház is.A Ráday utca 28. szám alatt található a Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is. A Ráday Kollégiumban többségében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló diákok élnek - közölte a Magyarországi Református Egyház.Egy kollégium épületének több helyiségében keletkezett tűz szerdán este Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren, az épületben egy halottat találtak a tűzoltók. A tűzoltók késő estére körülhatárolták a tüzet, így az továbbterjedni már nem tud - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.A police.hu közleménye szerint a kollégium második és harmadik emelete gyulladt ki. Az oltási műveletek közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek korábban elmondta, hogy húsz gépjárművel több mint hatvan fővárosi tűzoltó vonult a helyszínre.Mintegy 80 embernek kellett elhagynia az épületet, akik melegedőbuszban várhatják meg a munkálatok végét.Kisdi Máté nem sokkal éjfél előtt közölte, hogy a tűzoltók a lángokat eloltották, de az épületben az összes izzó, parázsló részt fel kell kutatni és el kell oltani, ami még órákig eltarthat.A holttest azonosítás még folyamatban van - mondta a szóvivő.A Magyarországi Református Egyház MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tűzeset a Ráday Kollégiumban történt.Közölték: a Kollégiumban 130 diák lakik, de nem mindenki tartózkodott az épületben, mert többen hazautaztak a vizsgaidőszak alatt.A diákok ideiglenes elhelyezésében segít a 9. kerületi önkormányzat és az evangélikus egyház is.A Ráday utca 28. szám alatt található a Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is. A Ráday Kollégiumban többségében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló diákok élnek - közölte a Magyarországi Református Egyház.Kigyulladt egy háromszintes épület Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren szerdán, egy halottat találtak a tűzoltók - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője késő este az MTI-t.Kisdi Máté elmondta: az épület több helyisége ég. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hatvan tűzoltó húsz járművel vesz részt az oltásban.Egy halott embert találtak a tűzoltás közben - tette hozzá.Szólt arról is, hogy a környező épületeket ki kellett üríteni. A katasztrófavédelem melegedőbuszt kért a helyszínre.