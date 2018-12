A pszichiátrián rendelhetik el az anyját lemészároló csepeli férfi letartóztatását

Vasárnap reggel lesz a letartóztatása annak a csepeli férfinak, aki a gyanú szerint brutálisan kivégezte édesanyját pénteken – értesült a BorsOnline . A mentális problémákkal küzdő férfit azonban nem viszik a bíróságra, úgy tudjuk, hogy az egyik fővárosi pszichiátriai intézetben döntenek a letartóztatásáról, ahol jelenleg is kezelik.Ahogyan a megrázó anyagyilkosságról már mi is beszámoltunk: az egyik csepeli ikerházban az ott lakó 29 éves férfi nekitámadt az anyjának, valóságos vérfürdőt rendezett, átvágta szerencsétlen asszony torkát. Utána órákig meggyilkolt anyja holtteste mellett ülhetett. Nem menekült el, a rendőrök a helyszínen fogták el.A szomszédok nyugodt embereknek ismerték anyát és fiát, Ildikó mindenkivel kedves volt. A fiatal férfitől mégis többen tartottak. A környékbeliek ugyanis tudni vélik, hogy a huszonéves nem először támadt az anyjára.A Csepel infó korábban azt írta: annak is köze lehetett a tragédiához, hogy a patikából már egy hete nem tudott a férfi felírt gyógyszerhez jutni, lehetséges, hogy nem kapta meg az adagját. A fiatalt főleg esténként látták, ugyanis a helyiek úgy tudják, hogy író volt, és éjszakánként alkotott, ekkor élt leginkább.