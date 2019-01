A nemzet rozmárja ismét a jeges vízben úszott - Schirilla György Tiszakécskénél próbálta ki a Tiszát - Fotók

Mintegy kétszázadik alkalommal úszott a jeges Tiszában és Dunában Schirilla György sportoló, aki most Tiszakécskén merült a jeges vízbe.Az 58 éves sportolót, a "Nemzet Rozmárját" a több 100-as közönség lelkesítő ujjongása és integetése felmelegítette. Ezután még a hóban is megfürdött és úgy nyilatkozott, hogy még két évig fog úszni a jéghideg vizekben. Most a csépai és a tiszakécskei tűzoltók voltak a helyszínen illetve a Petőfi mentőcsoport ápolói és búvárok vigyáztak a jeges vízben úszó Schirilla Györgyre.Laczkó Zoltán a Petőfi mentőcsoport parancsnoka szerint a jeges vízbe merülés és úszás rendkívül veszélyes, ezért 2 búvár is készenlétben volt az úszó melletti csónakban.