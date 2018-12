A munkaidőszabályok megváltoztatása ellen tüntettek a szakszervezetek

A szakszervezetek a munkakörülmények javítását, ezért a munka törvénykönyve tervezett módosításának azonnali visszavonását követelik - mondta Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) elnöke a törvénymódosítás elleni demonstráción szombaton Budapesten, ahol országos útlezárásokat helyezett kilátásba.



Hozzátette: 2019. január 1-jétől két számjegyű béremelést akarnak és azt, hogy visszaadják a cafeteria megszüntetett elemeit.



A MaSzSz által szervezett tiltakozó akción a szövetség elnöke bejelentette, a munkaidőkeret emelését és a túlmunkaórák számának jelentős növelését tartalmazó törvénytervezet mielőbbi visszavonása érdekében a munkavállalói érdekképviselet hétfőtől országos útlezárásokat szervez.



A szakszervezeti vezető szerint az országban egy furcsa autoriter kapitalizmus alakult ki, ami elveszi a dolgozók "megtakarításait, jogait, hovatovább az életüket is". Ezt azonban a szakszervezet nem hagyja - mondta Kordás László a tüntetőknek.



Szilágyi József, a Liga Szakszervezetek társelnöke a 36 hónapos munkaidőkeretről és a maximális 400 óra túlmunkáról elmondta: álláspontjuk szerint még törvénnyel sem lehet eltérni az Európai Unió munkajogi irányelvétől, nem lehet szó semmilyen önként vállalt túlmunkáról.



A szakszervezet tiltakozik, hogy a munka világát, a jövedelmi viszonyokat döntően meghatározó jogi normákat a kormány érdemi szociális párbeszéd nélkül, egyoldalúan terjeszti az Országgyűlés elé - jelentette ki a Liga társelnöke, aki egyúttal jelezte, hogy a jövőben az olyan kérdések megoldására, mint a munka törvénykönyve tervezett átalakítása, hatékony három oldalú szociális párbeszédre van szükség.



Eörsi Nóra a Hallgatói Szakszervezet képviseletében azt mondta, ugyan a felsőoktatás ügye őket jobban érinti, de kiállnak a tervezett törvénymódosítás ellen.



Mezei Tibor, a Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezetének elnöke azt mondta, hogy az állami hivatalokban dolgozok új jogállásról szóló törvény is arról szól, hogy dolgozzanak többet ugyanannyi pénzért. Hozzátette: az országban általános probléma a munkaerőhiány, de mindkét törvény a munkaidő és a túlórák növelésével akarja ezt a problémát kezelni, de ez nem jó megoldás.



Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) elnöke úgy fogalmazott: az országgyűlési képviselőket nem érdekli a család még a Családok évében sem, úgy gondolják, hogy 400 túlóra még belefér és elég három év után kifizetni azt.



"A magyar szakszervezet cselekvő ereje most pedig az, hogy minden egyes munkahelyen egyenként állunk ellen" - jelentette ki a szakszervezeti vezető. Székely Tamás az országgyűlési képviselőktől azt kérte, hogy bojkottálják a szerdai végszavazást. "Mutassák meg, kik ők, számoljanak el lelkiismeretükkel, mert aki igennel szavaz, saját népét árulja el" - jelentette ki.



A tömegben, amely Jászai Mari térről indult majd a Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalon ért el a Kossuth Lajos tér torkolatánál felállított színpadhoz, olyan feliratokat lehetett látni, mint "Közösen a rabszolgatörvény ellen!", "Amikor a diktatúra tény, a forradalom kötelesség!", "Nem leszünk Európa Kínája!" és "36 hónap alatt a természet háromszor ébred és te?"



Az MTI helyszínen lévő tudósítóinak jelentése szerint a tüntetés végén egy férfi szaladt fel a színpadra és azt kiabálta, hogy "foglaljuk el a Kossuth teret", amelyet a tüntetés ideje alatt rendőrök vettek körül. Ezt követően a bekiabáló férfi után a tömeg nagy része a Kossuth teret akkorra már lezáró rendőr sorfalhoz futott. Ezt követően többször megpróbálták áttörni a rendőrsorfalat, ami végül sikerült és bejutottak a Kossuth térre. A rendőrök az Országház lépcsőjén és közvetlenül az épület előtt álltak fel ismét több sorban. A bekiabálások ott is folytatódtak, tettlegesség azonban nem történt és mintegy 20-30 perc múlva a Kossuth téren összegyűlt tömeg lassan oszlani kezdett.