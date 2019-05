A magyar családpolitika kiszámíthatóságot és stabilitást ad a családoknak, folyamatosan bővül, és jóval több lehetőséget biztosít, mint ami Európa más országaiban elérhető - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke pénteken az M1 aktuális csatornán.



Fűrész Tünde azt mondta, a szervezet összehasonlította 45 európai ország családpolitikáját, az eredményekből pedig kiderült, hogy a magyar családpolitikában sok olyan eszköz van, ami hungarikumnak számít, tehát máshol nem található meg. Ilyen például a július 1-jén induló babaváró támogatás és a négygyermekes anyukák szja-mentessége.



Magyarország egyre családbarátabb, a gyermekvállalási kedv stabil, az adatok szerint száz párnak 149 gyermeke születik. Ez az szám 2011-ben 123 volt, a KSH adatai szerint pedig ha ez az érték maradt volna, 88 ezerrel kevesebb gyermek született volna - ismertette.



Kitért arra is, Magyarországon a családi adókedvezményt minden gyereket nevelő család igénybe tudja venni, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) pedig egyedülálló, mert ha van is lakhatási támogatás más európai országokban, ahhoz nem adnak segítséget, hogy a családok önálló lakást tudjanak vásárolni.



A KINCS elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt, 2018-ban 25 százalékkal csökkent a népességfogyás, mert tavaly volt az első év, amikor többen települtek vissza, mint ahányan kivándoroltak.



A visszaköltözők többsége házas volt, ezért elképzelhető, hogy a magyar családtámogatások is hozzájárultak ehhez a tendenciához - tette hozzá.



