A külföldről hazatelepülők is igényelhetik a falusi csokot

A külföldről hazatelepülők, az ápolási és gyermekek otthongondozási díjában részesülők, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szereplők is igényelhetik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) speciális változatát, a falusi csokot - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Gyopáros Alpár közölte: a program július elsejei indulása óta százával érkeztek az igénylések a közvetítő pénzintézetekhez. Ezek alapján egyforma az érdeklődés a már meglévő lakás korszerűsítése, valamint a használt lakás vásárlása, majd felújítása iránt - tette hozzá. Utóbbi konstrukció esetében az igénylők főként városokból költöznének falvakba, amit rendkívül jó hírnek nevezett a kormánybiztos.



A politikus felidézte: a magyar kormány egyik legfontosabb célja, hogy gyermekvállalásra ösztönözze a fiatalokat és megállítsa a kistelepülések elnéptelenedését. A program kínálta kedvezmények 2486 ötezer lakosúnál kisebb településen vehetőek igénybe.



A konstrukció keretében - a gyermekek számától függően - meglévő lakás korszerűsítésére akár 5 millió forintos, használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez akár 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni - emlékeztetett Gyopáros Alpár.



A támogatást igényelhetik az olyan külföldről hazatelepülők is, akik egy- vagy kétéves külföldi társadalombiztosítási (tb-) jogviszonyt tudnak igazolni és vállalják, hogy a szerződéskötést követő 180 napon belül letelepednek Magyarországon és hazai tb-jogviszonyt létesítenek - közölte.



Gyopáros Alpár kiemelte azt is, hogy ingatlanvásárlás esetén nem kell az igénylőknek önerőt igazolnia, ha a megvásárolni kívánt lakás ára alacsonyabb, mint az elérhető támogatási összeg. Az önerő igazolása csak a támogatási összeget meghaladó ingatlanérték esetén szükséges. Korszerűsítés esetében a támogatás folyósítása a munkák készültéségével arányosan, számlabemutatásra történik - jelezte.



Az ápolási díjban és gyermekek otthongondozási díjában részesülők szintén igényelhetik a falusi csok támogatásait, továbbá azok is, akik a KHR-ben (korábbi nevén BAR-listán) szerepelnek. A falusi csok támogatásai mellé igényelt államilag kamattámogatott hitel esetén viszont már számít, hogy az igénylő szerepel-e a KHR-ben - hívta fel a figyelmet.



Gyopáros Alpár szólt arról is, hogy a korábban szocpolt igénylő érintettek esetében az akkor kapott összeget le kell vonni a falusi csok által biztosított támogatásból. Akik korábban az "általános csok" segítségével vásároltak ingatlant és a falusi csok keretében szeretnének kistelepülésen lakást vásárolni, a korábban megvett ingatlan eladásával, az akkori támogatás visszafizetése után igényelhetik a falusi csokot - fejtette ki a kormánybiztos.



Az "általános csok" keretében korábban megvett ingatlan felújítását a falusi csok támogatásaiból is lehet fedezni, ha a lakás a program által preferált kistelepülésen található - tette hozzá.



