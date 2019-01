A kormány célja a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása

A magyar kormány célja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása, a kutatói utánpótlás megerősítése, továbbá, hogy a diákok versenyképes tudást szerezzenek - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Pécsen. Vitályos Eszter a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában (PTE-KK) rendezett eseményen mondott beszédet, amelyen egy korszerű, mintegy 50 millió forint értékű munkaszimulátor-rendszert adtak át az egyetem Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Központjának részére. A berendezéssel elsősorban a munka világába visszatérő dolgozók fizikai és szellemi kompetenciáit tudják mérni.Az államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta: 2019-ben további fejlesztések várhatóak az iskolákban és az egyetemeken. "Tavalyhoz képest idén 18 milliárd forinttal, 2010-hez képest pedig 606 milliárd forinttal többet fordítunk az oktatásra" - idézte fel Vitályos Eszter, jelezve azt is, hogy ehhez hazai és európai uniós forrásokat is felhasználnak.Álláspontja szerint az oktatásra és nevelésre fordított források befektetést jelentenek a jövőbe, "a magyarság jövőjébe". Az erre a célra fordítható több mint 22 milliárd forintos uniós és hazai forrásból mintegy 3,4 milliárd forinttal támogatja a kormány a pécsi oktatási fejlesztéseket - közölte. Sebestyén Andor , a klinika elnöke a munkaszimulátor-rendszer jelentőségét kiemelve arról beszélt, hogy az elmúlt években Magyarországon egyre több álláshely jön létre, nő a foglalkoztatottság, a munkáltatók keresik a megfelelő munkavállalókat nemcsak a fiatalok, de az idősebb korosztály tagjai között is.Az új berendezéssel a mindenkori munkavállalók lehetőségeit, fizikai és szellemi képességeit tudják felmérni, így biztosítva számukra a legoptimálisabb munkaerőpiaci elhelyezést - mondta. Az átadón Miseta Attila rektor is méltatta a beruházást.Az eseményen a PTE, a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék Foglalkozási Rehabilitációs Kutató Központja, valamint a képességvizsgáló rendszert fejlesztő Innomed Medical Zrt. együttműködési megállapodást írt alá a munkaszimulátorral végzett kutatások és fejlesztések összehangolásáról.Az egyetem MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a pécsi kutatók olyan módszerek kialakításán dolgoznak, amelyekkel objektív módon mérhető a dolgozókat érő fizikai és szellemi megterhelés.Az új berendezéssel az álló- és ülőmunkák során jelentkező tipikus feladatok mellett olyan képességvizsgálatok is elvégezhetők, amelyek a dolgozók logikus gondolkodását, intelligenciáját, személyiségét jellemzik. A rendszer újdonsága, hogy segít a munkavállalókat érő fizikai és szellemi terhelések egymásra gyakorolt hatását is megérteni - írták.Az összegzés szerint a demográfiai folyamatok, a gazdasági és munkaerőpiaci változások nyomán kiemelt társadalmi kérdéssé vált az idősödő korcsoportok munkavállalásának elősegítése világszere és Magyarországon is. Az előrejelzések szerint a következő évtizedekben folyamatosan nőni fog az idősebb munkavállalók létszáma és aránya a társadalomban, ezért fontos felmérni, hogy a munkavégzés az egyes szakmákban milyen egészségügyi kockázatokkal jár, és azok hogyan kezelhetőek.