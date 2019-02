A kisgyermekes anyák kétharmada kihasználná a családvédelmi akcióterv lehetőségeit

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és több gyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a kormány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsődébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

A kisgyermekes édesanyák 98,6 százaléka egyetért a családvédelmi akciótervvel és 64 százalékuk tervezi legalább az egyik lehetőség igénybevételét - derül ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) friss közvélemény-kutatásából, amelynek összefoglalóját kedden juttatták el az MTI-hez.A Kincs ötszáz, öt év alatti gyereket nevelő édesanyát kérdezett meg reprezentatív közvélemény-kutatása során.A kisgyerekes anyák átlagosan hétből hat intézkedéssel értenek egyet. Legtöbben, a válaszadók 95 százaléka, a bölcsődefejlesztésekkel, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítésével és a fiatal házasok gyermekvállalási kölcsönével ért egyet, ezt követi a lakáshitel-elengedés (86,5 százalék), a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása (80,7 százalék), a nagyszülői gyed (79 százalék) és a négygyermekes anyák szja-mentessége (78,5 százalék) - írták.Arra a kérdésre, hogy az intézkedések közül melyiket tervezik igénybe venni, a megkérdezettek 64 százaléka válaszolt úgy, hogy legalább egy lehetőséggel szeretne élni, átlagosan 1,55 intézkedést vennének igénybe az édesanyák.Az anyák 18,2 százaléka tervezi, hogy felveszi a fiatal házasok gyermekvállalási kölcsönét, 36,4 százalékuk a csokot, 21,8 százalékuk él a jelzáloghitel-elengedésével, 9,6 százalékuk a négygyermekesek szja-mentességével, 28,1 százalékuk igénybe veszi az autóvásárlási támogatást, 31 százalékuk használja majd a bölcsődéket, továbbá 11,3 százalékuk élne a nagyszülői gyed lehetőségével.A megkérdezettek közül a gyermekvállalási kölcsön, a bölcsődefejlesztés és a nagyszülői gyed az egygyermekesek körében a legnépszerűbb, míg az autóvásárlási támogatás és a négygyermekes anyák szja-mentessége értelemszerűen a nagycsaládosok körében népszerű. A csok minden csoportban népszerű, minden harmadik család szeretné azt igénybe venni gyermekszámtól függetlenül, a lakáshitel-elengedést pedig a négy-, majd az egygyermekesek tervezik legnagyobb arányban kihasználni.A megkérdezettek fele (49,2 százalék) nyilatkozott úgy, hogy öt éven belül szeretne újabb gyereket. Az egygyermekesek 71,5 százaléka, a kétgyermekesek 36 százaléka, a három gyerekesek 18 százaléka tervez újabb gyereket a következő öt évben.A telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást február 14-15-én végezték, és ötszáz, legalább egy öt év alatti gyereket nevelő kisgyermekes édesanyát kérdeztek meg. Az országos, területileg reprezentatív mintában kétszáz egygyermekes, kétszáz kétgyermekes és száz három- vagy többgyermekes anya szerepelt.