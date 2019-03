A K2 csúcsára indul Klein Dávid és Suhajda Szilárd

A Föld második legmagasabb csúcsára, a K2-re indul Klein Dávid és Suhajda Szilárd következő expedíciója, a tervek szerint június 7-én.Három 8000 méternél magasabb csúcson nem járt eddig magyar hegymászó, ezek közül Klein Dávid és Suhajda Szilárd most a K2 megmászásával próbálkozik.A két hegymászó másodszor próbálja feljuttatni a magyar zászlót a K2 csúcsára, oxigénpalack és teherhordók nélkül. A 8611 méteres hegyre három évvel ezelőtt indultak el először, de abban az évben a K2 felső szakaszán lavina söpört végig, így akkor senki nem jutott fel a csúcsra - idézte fel az expedíció keddi budapesti sajtótájékoztatóján Klein Dávid.Az idei expedíció során az úgynevezett Abruzzi-útvonalat követik majd. Az egyes akklimatizációs körök során az alaptábor felett kisebb táborokat építenek ki, ezekben élelmet, sátrat hagynak hátra, miközben szervezetüket is hozzászoktatják a ritkább légkörhöz. Várhatóan három-négy ilyen akklimatizációs kört hajtanak majd végre a csúcsmászás előtt - számoltak be a hegymászók.Suhajda Szilárd kiemelte, hogy a K2 az egyik legszebb, ugyanakkor az egyik legveszélyesebb hegy, nagyon zord időjárással és a környéken is egyedi mikroklímával.Szinte "orosz rulett" ezen a hegyen mozogni, több tucatnyi hegymászó vesztette már életét a K2-n. 8000 méter felett már napi 10 ezer kalóriát éget a szervezet, egy ilyen expedíció jellemzően 10 kilós súlyvesztéssel jár - érzékeltette a K2 megmászásának nehézségeit.Klein Dávid kiemelte a hegy tiszteletének fontosságát: az augusztus elejére tervezett ereszkedés közben ezért lebontják majd maguk után a táborláncot, és minden általuk hátrahagyott szemetet eltávolítanak a hegyről.Zájer Attila, a TV2 Média Csoport ügyfélkapcsolati igazgatója elmondta: műsoraikban és online platformjainkon végigkövetik majd Klein Dávid és Suhajda Szilárd útját a felkészüléstől a csúcshódításon át egészen a hazatérés pillanatáig. A két sportoló expedíciójának összefoglaló filmjét a Spíler TV csatornáján láthatják majd a nézők.