A héten még módosíthatják középfokú felvételi jelentkezéseket az iskolások

Csütörtökön és pénteken van lehetőségük a középfokú felvételi eljárásban a tanulóknak eredeti továbbtanulási terveik módosítására, amit a szabályok alapján egy alkalommal tehetnek meg - közölte az Oktatási Hivatal hétfőn az MTI-vel.



A hivatal tájékoztatása szerint a tanulók a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is felvehetnek. Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középfokú iskolában, és csak az intézmény erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.



Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni, és tanulmányi terület sem törölhető - hívták fel a figyelmet.



A jelentkezés megváltoztatásához módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. Az Oktatási Hivatalhoz (OH) elküldött módosító adatlappal a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.



Az általános iskola nyolcadik évfolyamára járók iskolájukban módosíthatják jelentkezésüket. Az általános iskoláknak a módosító adatlapokat a Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszerében (KIFIR) kell előállítaniuk március 21-22-én, és március 25-én éjfélig postára is kell adniuk, az OH-nak címezve.



A nyolc- vagy hatévfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkezők, illetve magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő egyéni jelentkezők önállóan módosíthatják jelentkezésüket a KIFIR-ben. A módosító tanulói adatlapot ez esetben is március 25-én éjfélig postára kell adniuk, az OH-nak címezve - közölte a hivatal.