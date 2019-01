A havasi cincér az év rovara

A havasi cincér dombságot lomberdeiben él. Fotó: Dreamstime

Az online szavazást a havasi cincér óriási fölénnyel, 5680 szavazattal nyerte. A második magyar tarsza 1669, a harmadik kis Apolló-lepke 1322 voksot gyűjtött be.A győztes havasi cincér ritka, védett faj, Közép-Európában már sok helyen kipusztult. Magyarországon elsősorban a Dunántúli-középhegység, a Mecsek, illetve a Dunántúli- dombság bükköseiben fordul elő, de az Északi-középhegység egyes részein is gyakori. Az Európa egyik legszebb bogarának tartott havasi cincér 1,5–3,8 centiméter hosszú, színe kékesszürke-bársonyfekete. A hím csápja hosszabb, mint a teste, a nőstényé körülbelül testhosszúságú. A nőstény elhalt, de napsütötte bükktörzsek meglazult kérge alá rakja petéit. A lárvák több év múlva néhány centiméter mélyen a törzs felszíne alatt bábozódnak be. A hímek a nappali forróságban különösen aktívak, és hevesen védelmezik a területüket. Ilyenkor repülnek is. A nőstények kevésbé mozgékonyak. Ellentétben a nevével nem a havasok lakója: dombságok és középhegységek öreg lomberdeiben él. A havasi cincér a Duna–Ipoly Nemzeti Park címerállata.