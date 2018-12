"A Fidesznek erős Európai Néppártra, a néppártnak erős Fideszre van szüksége"

A Fidesznek erős Európai Néppártra, a néppártnak pedig erős Fideszre van szüksége, kölcsönösen abban érdekeltek, hogy minél erősebbek legyenek a jövő évi európai parlamenti (EP-) választásokon - mondta Novák Katalin , a Fidesz alelnöke péntek este telefonon az MTI-nek.Novák Katalin azután nyilatkozott erről, hogy a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) kongresszusa megválasztotta a párt új elnökét, Angela Merkel utódját, Annegret Kramp-Karrenbauert.A Fidesz alelnöke részt vett a CDU kongresszusának részeként tartott, Európai választások 2019 című nemzetközi panelbeszélgetésen. Az MTI-nek elmondta: német és francia politikusok mellett szólalhatott fel; a Fidesz delegációját és ezzel a magyar, valamint a közép-európai álláspontot is képviselhette.Közölte: a többi felszólaló is felvetette, hogy felértékelődött a biztonság, munkahelyi, anyagi és fizikai értelemben egyaránt. A magyar kormány célja Magyarország és Közép-Európa biztonságának megőrzése, a közös cél pedig Európa biztonságának megőrzése lehetne, ehhez viszont sok a tennivaló és ezt sok minden fenyegeti is.Novák Katalin kiemelte azt is, hogy ugyanazon kereszténydemokrata értékek alapján politizálnak, amelyek alapján eddig is, ezek része az erős családpolitika, a bevándorlás helyett a gyermekvállalás támogatása.Úgy fogalmazott: fontos cél, hogy a magyarok érezzék, előnyökkel jár az európai uniós tagság, a többi között a szabad munkavállalás és az egységes piac révén. Szerinte ugyanakkor ehhez változásokra van szükség az unióban, és ezeket belülről szeretnék elérni egy erős Európai Néppárton keresztül.Kitért arra is, hogy a szélsőségek általában veszélyesek, akár extrém bal-, akár extrém jobboldalról van szó, "nem szabad hagyni, hogy túl nagy támogatottságot szerezzenek".Novák Katalin azt mondta: kíváncsian várják, mit jelent Annegret Kramp-Karrenbauer megválasztása a CDU élére a magyar-német barátság és a két párt viszonya szempontjából, változtatni fog-e a párt irányvonalán az új vezető, és milyen válaszai lesznek az európai kihívásokra, köztük a migrációra. Mindenesetre most olyan nőt választottak a CDU élére, aki három gyermekes édesanya.A közelgő EP-választásokról szólva közölte: sok országban belpolitikáról lesz szó a választáson, Magyarországon azonban az EU valódi kérdéseiről.Hozzátette: a Fidesz és a magyar kormány érdeke, hogy az EP legerősebb pártja maradjon az Európai Néppárt, és hogy az Európai Bizottság élére az ő jelöltjük, a német Manfred Weber kerüljön. Európa változások előtt áll, Európának változnia is kell és "mi örömmel leszünk ennek az egyik motorja" - összegzett Novák Katalin."