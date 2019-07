A családjára gyújtotta a házukat egy kisszállási férfi

A helyszínen megtudtuk, a kisszállási férfi, miután összeveszett a párjával, a motoros fűkaszának bekevert benzint szétlocsolta a konyhává átalakított melléképületben, majd felgyújtotta azt. Ahogy kilépett az ajtón az udvarra, a konyhában felrobbant a gázpalack és a gáztűzhely is. A robbanás következtében kicsapó hatalmas lángcsóva súlyosan megégette a férfit. Az otthon tartózkodó feleség és a fiuk is a kerti csapról egy slaggal azonnal elkezdték oltani a tüzet. A konyhában sikerült megfékezni a lángokat, melyek akkor már a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kiérkező kiskunhalasi tűzoltók megbontották a tetőt, és megakadályozták, hogy a tűz a főépületre is átterjedjen. Elsődleges adatok szerint a családfő a testének 9%-án szenvedett másodfokú égési sérüléseket. A mentők a súlyosan megégett férfit a mentőautóban ápolták, majd a kiskunhalasi kórházba szállították.