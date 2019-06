A családjában sincs olyan ember, aki eltemetné Szita Bence gyilkosát

Holtában is valóságos népharag zúdul Szita Bence kegyetlen gyilkosára - írja a Bors . Bogdán József halálhírét gúnyos megjegyzésekkel, nem titkolt örömmel fogadták a Bors-olvasói. Eegyesek odáig mentek: Bence átka sújt le sorozatban a gyilkosokra. Ismeretes, a kisfiú mostoháját, Polcz Erikát is ugyanez a súlyos betegség vitte el a rácsok mögött 2017 januárjában. Bors információi szerint Bogdánt a börtönben sem látogatta a családja, és temetéséről sem kívánnak gondoskodni.Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője általánosságban úgy nyilatkozott a portálnak : ha nincs az elhunyt eltemettetésére köteles személy, vagy olyan, aki azt vállalná, a büntetés-végrehajtási intézet a halálesetet nyolc napon belül bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnél és megkeresi az illetékes önkormányzatot a köztemetéssel kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében.A férfi tüdőrákban hunyt el, utolsó heteit fájdalmak közt töltötte, ahogyan tettestársa, Polcz Erika is. Feltűnő, hogy mindkét, tényleges életfogytiglani börtönre ítélt gyilkos ugyanabban a kórban halt meg, szakemberek szerint ez aligha valamilyen „átok" hatása, jóval inkább pszichés hátterű lehet a halálos betegség kialakulása. Makai Gábor pszichológus a Borsnak azt mondta, a lelkiállapot hatással van a testünkre, fizikai működésünkre. Alapvetően már a stressz is befolyásolja a fizikai állapotunkat, a börtön pedig egy fokozott terheléses állapot, egy olyan rizikótényező, aminek következtében nagyobb az esélye a daganatos betegség kialakulásának.