A brüsszeli bevándorláspárti tervek lesznek a Fidesz és a KDNP frakcióülésének fő témái

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

A Magyarországot is érintő brüsszeli bevándorláspárti tervek lesznek a Fidesz és a KDNP szerdán kezdődő frakcióülésének fő témái - közölte a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a tanácskozás előtt tartott sajtótájékoztatóján, Balatonalmádiban. Kocsis Máté kiemelte: a brüsszeli tárgyalóasztalokon már most is olyan tervek és előterjesztések találhatók, melyek célja, hogy a korábban már megismert "Soros-tervnek" megfelelően bevándorlókontinenssé tegyék Európát.A frakcióvezető felsorolása szerint továbbra is napirenden van a kötelező betelepítési kvóta terve, a határvédelem jogának gyengítése, a migránsok pénzelése, valamint a migrációt segítő és bevándorláspárti szervezetek támogatásának növelése is. A brüsszeli tervek szerint mintegy háromszorosára kívánják emelni azt az összeget, amely azokat a szervezeteket támogatja, amelyek hatékonyan segítik elő és szervezik a bevándorlást Európába - fogalmazott.Hozzátette: tervben van azon országok megbüntetése is "akár pénzügyi, akár egyéb eszközökkel", amelyek nem bevándorláspártiak.Kocsis Máté kiemelte: a Fidesz és a kereszténydemokraták képviselőcsoportja ahogy eddig, ezután is mindig a magyar érdeket és a magyar embereket fogja képviselni.A péntekig tartó frakcióülésen megtárgyalják a családvédelmi akcióterv életbelépéséhez szükséges döntéseket is, hogy minél előbb, minél gördülékenyebben megszülethessenek a magyar emberek számára kedvező döntések - tette hozzá a frakcióvezető.Tájékoztatása szerint szerda este Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával kezdődik a frakcióülés, melyen a későbbiekben felszólal többek közt Varga Mihály pénzügyminiszter, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes és Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is.