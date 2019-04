81 orvosi praxisközösség nyert egészségmegőrző támogatást

Nyolcvanegy háziorvosi praxisközösség nyert, egyenként 67 millió forint vissza nem térítendő támogatást a Három generációval az egészségért pályázat keretében - mondta Budakalászon az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkára szombaton az egészség világnapja alkalmából szervezett egészségnapon. Horváth Ildikó: elmondta, hogy a 81 praxisközösség által elnyert támogatás összesen 5,4 milliárd forint, amelyet szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a rizikófaktorok felmérésére, a lakosság egészségtudatosságának erősítésére, az onkológiai szűréseken való részvétel növelésére, valamint a gyerekek egészséges életre nevelésére fordíthatnak az orvosi praxisok, amelyek már a nyáron meg is kezdik a munkát.



Az államtitkár beszélt arról, hogy a nyertes praxisközösségekben 465 háziorvos dolgozik, akik együttműködésben dietetikusokkal, gyógytornászokkal, pszichológusokkal, védőnőkkel, szakellátókkal és egészségfejlesztési irodákkal ebből a pénzből 12-13 hónapig tudják fedezni a tevékenységüket.



Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodájának vezetője arról beszélt, hogy ők is főként az egészségügyi alapellátásra koncentrálnak, ezért üdvözlik az Emmi alapellátást erősítő programját, amely főként a megelőzésre teszi a hangsúlyt és javítja az ellátások minőségét. Az egészségnapi rendezvényen a szív- és érrendszeri, dietetikai- és dohányzásleszokás-segítő tanácsadás, valamint az újraélesztés oktatás mellett elrajtolt a 10 év 10 km jubileumi Budakalászi Tófutás.