39 ezer 200 led világít a budapesti fényvillamoson - fotók

Elindult az adventi fényvillamos, egy fehér és kék fényű led izzókkal feldíszített járat a 2-es villamos vonalán csütörtökön délután Budapesten.Az adventi és karácsonyi időszakban immár hagyományosan közlekedő ledfüzérrel díszített UV villamos sajtótájékoztatóval egybekötött elindításakor a 2-es villamos Jászai Mari téri végállomásán Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: az ünnepekhez közeledve immár 10. éve szimbolizálja a fényvillamos a szeretetet és a város felkészülését az ünnepekre.Mint mondta, 39 ezer 200 leddel, mintegy három és fél kilométer fényfüzérrel díszítették fel a villamost, amely menetrendszerűen közlekedik többek között a 2-es és a 19-es vonalán, de megjelenik a metrópótló vonalon is, színfoltja lesz a következő hetekben a városnak.Kitért arra, hogy a Ganz UV típusú villamos 2007 óta már nem közlekedő nosztalgiajármű, amely az ünnepek keretében pár hétig - az advent kezdetétől egészen az új év első napjaiig, vízkeresztig - ismét szállít utasokat. A villamoson érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet utazni.Arról is beszélt, hogy a fényvillamos egyedülálló látványossága Budapestnek, sok külföldi is megcsodálja.A fényvillamos elindításakor a BKV Zrt. és a Klasszik Rádió együttműködésének köszönhetően az Óbudai Danubia Zenekar kürt kvartettje adott rövid koncertet az érdeklődőknek.A két motorkocsiból álló UV szerelvény november 29. és 2019. január 6. között - december 24. és december 31. kivételével - naponta közlekedik 16 órától 21 óra 30-ig alinken található menetrendben jelzett vonalakon.