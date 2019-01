25 tűzesetet okozott tűzijáték szilveszter este

Mukics Dániel tájékoztatása szerint az év utolsó napján 53 tűzesethez és 62 műszaki mentést igénylő balesethez riasztották a tűzoltókat.



Közölte, országszerte több helyen is tuják, tujasorok gyulladtak ki a tűzijátékok miatt. Volt ahol bokrok, avar vagy nádas égett a felelőtlenül használt pirotechnikai termékek miatt. Egerben egy ház bejárati ajtaja előtti lábtörlő égett, Érden pedig egy családi ház tetőszerkezete izzott egy oda eső tűzijáték miatt. Rinyaszentkirályon egy petárda egy családi ház ablakában landolt és gyújtotta meg a függönyt. Budapest VI. kerületében erkélyre esett egy tűzijáték és meggyújtotta az ott tárolt tárgyakat.



Tájékoztatása szerint több nagyobb tűzeset is volt, amelyek nincsenek összefüggésben a tűzijátékokkal. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy körülbelül harminc négyzetméter alapterületű melléképület Lajoskomáromban. A tűz átterjedt a mellette lévő családi ház tetőszerkezetére is. A sárbogárdi hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat. Senki nem sérült meg.



Elmondta, lángra kapott egy körülbelül ezerkétszáz négyzetméter alapterületű, csirketartásra használt épület hétfő éjjel Vasszécsenyben, a Dózsa György utcában. A helyszínre a szombathelyi, a sárvári és a körmendi tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A tűzben az épület megsemmisült, a benne lévő húszezer naposcsibe elpusztult.



Kedd reggel Budapest XVIII. kerületében a Brigád utcában egy családi ház több szobája is teljes terjedelmében égett. A budapesti tűzoltók a ház oltása közben egy elhunyt embert találtak. A tűz keletkezési okát vizsgálja a katasztrófavédelem - fejtette ki Mukics Dániel.