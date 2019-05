2018-ban 32 milliárd adóról rendelkezhettek az adófizetők

Tavaly összesen 32 milliárd forintot ajánlhattak volna fel személyi jövedelmadójukból (szja) az adófizetők az egyházaknak, civil szervezeteknek, illetve a Nemzeti tehetségprogramra, végül ebből 14,5 milliárd forintról nyilatkoztak - mondta Tállai András , a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek.Az államtitkár azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy május 20-án lejár az szja-bevallás határideje, eddig dönthetik el az adófizetők, felajánlják-e adójuk egy-egy százalékát, s ha igen, melyik szóba jöhető szervezetnek küldik el az összegeket.Az egyik százalékkal az arra jogosult civil szervezetek tevékenységét segíthetik az adózók, a másik százalékot 31 egyház valamelyikének vagy a Nemzeti tehetségprogramnak juttathatják.Tállai András a lapnak nyilatkozva arra biztatott mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel. Elmondta, hogy május 2-ig az adófizetők 485 ezer rendelkező nyilatkozatot adtak be elektronikus úton, tavaly ugyanezen napig 424 ezer nyilatkozat futott be az internetes felületen.Az államtitkár kiemelte, hogy többféle módon lehet határozni az egy százalékok kedvezményezettjeiről: a nyilatkozatot nemcsak az interneten, hanem hagyományos módon, papíralapon is el lehet juttatni az adóhivatalhoz.Tavaly 1,8 millió nyilatkozat érkezett a civil egy százalékok ügyében, 8,3 milliárd forinthoz juttatva a civil szerveződéseket, a 31 egyház számára egymillió felajánlást tettek az adózók, összesen 4,8 milliárd forint sorsáról döntve. A Nemzeti tehetségprogramra közel háromszázezer felajánlónak esett a választása, akik jelentős, 1,4 milliárd forintot szántak erre a feladatra - ismertette Tállai András.