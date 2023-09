Bemutatórepülés közben lezuhant a fehérvári repülőnapon vasárnap délután egy sportrepülő. A feol.hu információi szerint egy parkoló autóba csapódott és kigyulladt - árulta el a megkeresésre Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A tűzoltók, amikor megkezdték a mentési munkálatokat három budapesti srác, akik szórakozni jöttek a börgöndi repülőnapra, szaladt oda hozzájuk és kérték a tűzoltókat, hogy adjanak nekik is felszerelést, hogy a mentésben ők is részt tudjanak venni. Mint kiderült, a három budapesti srác hivatásos tűzoltók, akik azonnal szolgálatba helyzeték magukat. Nagy volt az ijedtség, sokan úgy döntöttek, elmennek a helyszínről, ahova mentőhelikopter is érkezett.

A látogatók csak annyit láttak, hogy a Trojan típusú repülőgép forduló közben megbillent, elveszítette sebességét és lezuhant. Ketten ültek a repülőgépben, esélyük sem maradt a túlélésre, hiszen a gép felrobbant, a benne ülők elégtek. A Trojan egy család autója mellette csapódott be, két gyerek és két felnőtt megsérült, és érthetően sokkot kaptak az események hatására. A helyszínre érkezett mentők és rendőrök a honvédség segítségével dolgoztak a helyszínen, biztosítva azt. A nézőktől nyugalmat kértek a rendezők, de a légiparádé természetesen nem folytatódott.

Fotó: Fehér Gábor / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

Repülőszakmai szempontból nézve esélytelen volt túlélni tragédiát. A repülőgép bemutatót hajtott végre. Az úgynevezett 01-es pálya végében, a hangárok felől nézve Dinnyés irányában történt a lezuhanás, kevéssel a nézők számára fenntartott parkoló előtt. A tragédiával végződött manőver egy alacsony magasságban végrehajtott úgynevezett orsó volt, nagy valószínűséggel a kelleténél kisebb sebességgel hajtotta azt végre a pilóta, és a gép „lecsúszott”. Ha nagyobb a magasság, a pilótának még maradt volna ideje helyesbítenie, így azonban nem volt erre semmi esélye.

Bizonyosan hosszú vizsgálat következik, amely akár hónapokig is eltarthat, a műszaki hiba valószínűségét tehát nem lehet ebben a pillanatban kizárni. Azonban azok a szakmabeliek, akikkel a FEOL eddig beszélt, pilótahibára gyanakodnak. Jellemző egyébként ez az eset, elég tipikus az ilyen elrontott manőver. Három mentőhelikopter indult el a székesfehérvári Szent György Kórház felé, a helyszínt pedig továbbra is vizsgálják, kutatják az ott lévő egyenruhások.