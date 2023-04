A hatvani retrónap programsorozata idén egy rendhagyó kiállítással is kiegészült a Galga Moped Klubnak köszönhetően, amely tagjai révén közel 200 – az egykori KGST-tagállamokban készített – motorkerékpárból álló-gyűjteménnyel büszkélkedhet a Rigától kezdve a Babettán át egészen a Pannóniáig. A tavalyi retrónapon is látható volt Horváth Richárd hatvani járműgyűjtő polgármester veteránautó-gyűjteményéből néhány darab, idén viszont már közel húsz személygépkocsit állított ki, volt közöttük Volga, Polski Fiat és Trabant is. A legrégebbi autó egy 1918-as évjáratú, legendás Ford T-modell volt.