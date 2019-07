Winkler Robi nyeregbe került

Nagy baj, hogy nem próbál ki mindenki mindenféle közlekedési eszközt. A legtöbb autósnak fogalma sincs arról, hogy hogyan néz ki a közlekedés egy bicikliről, és sajnos sok olyan biciklis közlekedik az utakon, akiknek nincs jogosítványa, csak óriási öntudata, amely sokszor az úton vagy akár a járdán is veszélyes lehet. Bár a biciklizés nem volt számomra új a városban, mégis jót tett, hogy egy kicsit a másik oldal szemével is szemléltem a mindennapi közlekedést"

A profi autóvezetők, taxisok, buszvezetők, kisebb áruszállítók már nagyon jól kerülnek, hagynak távot az előzésnél és lehúzódnak a piros lámpánál a dugóban. Remélem, hogy hamarosan a nem foglalkozásszerűen vezetőknél is hasonlóan profi hozzáállást láthatunk majd az utakon, náluk még szükség van a fejlődésre ahhoz, hogy nagyobb odafigyeléssel vezessenek. Bár szerencsére azt tapasztalom, hogy ahogyan egyre több kerékpáros közlekedik, az autósok sem csak a hülye kerékpárost, de az embert is látják a biciklisekben, mert tudják, hogy ez a feleségük, a gyerekük vagy a szomszédjuk is lehetne. Sokan félnek a fővárosi kerékpározástól, pedig nincs miért: ha a szabályok betartásával közlekedünk, akkor nem történhet baj"

Nemrég indított kampányt a biciklis-autós együttélés megkönnyítésére a We Love Cycling biciklis magazin, amelynek célja, hogy utat mutassanak mindkét félnek ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a biciklis balesetek.A kampány folytatásaként az autós újságírás fenegyereke, Winker Róbert és Sinya, a hazai kerékpáros-társadalom ikonikus alakja is szerepet vállalt, hogy megmutassák, nem minden fekete vagy fehér az utakon és mindkét félnek van mit tenni a biztonságos közlekedésért.Nem mindennapi szerepcserére vállalkozott a napokban Winker Róbert autós újságíró és Sinka Károly Sinya, a budapesti bringás élet meghatározó alakja. Robi biciklin, Sinya pedig autón tette magát próbára úgy, hogy egy meghatározott városi útvonalon futárként vettek fel és kézbesítettek egy-egy csomagot. A tanulságos szerepcsere során mindkét fél új tapasztalatokkal gazdagodott, melyeket velünk is megosztottak.– mondta el Winkler Robi a szerepcsere kapcsán, aki azt is hozzátette, hogy a biciklivel azt érezte, hogy megnőtt a szabadságfoka, ami a gátlástalanságát is növelte az úton. Persze, hiszen a szabályok betartása a biciklisek számára is legalább annyira szükséges, mint az autósok esetében.Sinya úgy látja, hogy ez egyre jobban megy és beépült a hazai kerékpáros közlekedési kultúrába is a KRESZ szabályok betartása. Szerencsére tapasztalatai alapján az elmúlt 10 évben az autós hozzáállás is nagyon sokat változott:– tette hozzá Sinya., így ez az alkalom sem hozta meg a kedvét a városi autós közlekedéshez. Azonban a szabályok betartása mindenki számára fontos, legyen szó autósról vagy biciklisről, a közlekedés csak a megfelelő keretek között tud biztonságos lenni.A We Love Cycling célja, hogy felrázzák a biciklis és autós társadalmat, és megmutassák, hogy melyek azok a legalapvetőbb hibák, amelyeket sajnos nagyon sokszor elkövetnek, legyen szó bármelyik félről. Emellett pedig saját oldalukon is tanácsokkal látják el az autósokat és a bicikliseket arról, hogy hogyan érdemes elkerülni azokat a szabálytalanságokat, hibákat, melyek a legtöbb baleset bekövetkezéséért felelősek.