Öt tévhit az elektromos autózásról

1. Kis modellválaszték. Tény, hogy a benzin- vagy dízelmeghajtású autókból jóval nagyobb a kínálat, de a villamos járművekből is évről évre egyre többféle kapható. 2018-ban csak az Egyesült Államokban összesen több mint 50 elektromos és plug-in hibrid modell volt elérhető. Magyarországon egyelőre csak 6-8 elektromos modell közül lehet választani, de a hibridekből már jóval nagyobb a kínálat.



2. Túl drágák. Az elektro­mos autók ugyan egyelőre drá­gábbak a hagyományos meghajtásúaknál, a vásárlásnál érdemes hosszabb távon gondolkodni, mivel a fenntartásuk egyre kedvezőbb a benzines kocsikénál. Az Egyesült Államokban feleannyiba kerül, mint a benzinüzeműeké – és Európában is egyre kevesebb kiadással jár az elektromos autók üzemeltetése. Magyarországon pedig a villanyautók vásárlását az állam is támogatja, 1,5 millió forinttal járul hozzá a vételárhoz.



3. Kis hatótávolság. A ma legnépszerűbb elektromos autók, köztük például a Nissan Leaf vagy a BMW i3 akkumulátoraival átlagosan 260-270 kilométert lehet megtenni, ami városi közlekedéshez bőven elegendő. Mindemellett egy villanyautó használatához szemléletváltásra is szükség van, hiszen előzetes tervezést igényel. Indulás előtt gondoljuk át, milyen messzire akarunk menni, és nézzünk utána, lesz-e töltőállomás útközben.

4. Kevés a töltőpont. Ma­gyarországon több mint 1500 nyilvános töltő van, a gyorstöltők aránya pedig 12,5 százalék. Ez a szám folyamatosan nő, hiszen az elektromos autózás tömeges elterjedéséhez elengedhetetlen a megfelelő és korszerű töltési infrastruktúra. A töltőpontok számának növelése mellett ezért a villamos hálózat fejlesztésére is szükség van. Hazánkban a villamos autók közterületi töltése sokáig teljesen ingyenes volt, de ma már több helyen fizetőssé vált.



5. Kevés az információ. A legtöbb ember keveset tud a villanyautókról, ezért nem feltétlenül meri lecserélni kocsiját, vagy egyáltalán elgondolkodni rajta. Aki azonban nyitott az elektromos autók iránt, egy kis kutatómunkával ma már rengeteg forrásból tájékozódhat.