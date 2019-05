Németország nem áll le: folytatják az elektromos autók vásárlását ösztönző programot

A német kormány meghosszabbítja az elektromos meghajtású autók vásárlását ösztönző programját, amellyel akár 4000 euró (1,3 millió forint) támogatást lehet szerezni új elektromos autó vételéhez - jelentették be pénteken Berlinben.



A szövetségi gazdasági minisztérium közleménye szerint a 2016-ban indított programot egyelőre másfél évvel, 2020 végéig hosszabbítják meg. A támogatási keret 600 millió euró.



Tisztán elektromos hajtásrendszerű modellekre 4000 euró, plug-in hibridekre 3000 ezer euró árkedvezmény jár, ezt fele-fele arányban finanszírozza az állam és az adott kocsi gyártója. A támogatás 60 ezer eurónál alacsonyabb listaárú modellekhez jár.



Új elem a rendszerben, hogy külön támogatást lehet igényelni vak és látássérült emberek figyelmeztetésére szolgáló berendezés beépítéséhez. Ezt azzal indokolták, hogy az elektromos autók alacsony sebességnél szinte zajtalanul közlekednek, és hang alapján igen nehéz észrevenni őket.



A támogatási program folytatása nemcsak a fenntartható mobilitás szempontjából fontos, hanem a jövőben is sikeres, munkahelyek százezreit biztosító német autóipar érdekében is - emelte ki a közlemény szerint Peter Altmaier gazdasági miniszter. Hozzátette, hogy az elektromobilitás németországi "áttöréséhez" a járművek vásárlásának ösztönzésén kívül a töltőinfrastruktúra fejlesztése is szükséges.



A Die Welt című lap egy pénteki összeállításában azt írta, hogy a támogatás elsősorban a német gyártóknak kedvez, az igénylések legnagyobb része BMW i3, Volkswagen e-Golf és Audi A3 e-tron típusú kocsik vásárlására érkezett.



A német kormány az évtized közepén még azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra elérje az egymilliót az elektromos autók száma az országban. A folyamatok nem a reményeknek megfelelően alakultak, a mobilitás új formájának népszerűsége sokáig igen mérsékelt volt, legfőképpen a hagyományos meghajtású kocsikhoz képest magas ár, szűk modellkínálat és szegényes töltőhálózat miatt. Így az év elején a Németországban üzemben tartott mintegy 57,3 millió gépjármű közül csupán 83 600 volt tisztán elektromos meghajtású.



Azonban az utóbbi hónapokban lendületes bővülés tapasztalható, az első negyedévben 23 300 új, tisztán elektromos hajtásrendszerű autóra váltottak ki forgalmi engedélyt, ami 33 százalékos növekedés éves szinten. Hasonló tendenciát mutat a kormányzati támogatási programra benyújtott igénylések száma is: míg tavaly egész évben 44 600 kérelmet adtak be, az idén májusig már 26 453 pályázat érkezett.