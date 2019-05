Menet közben kapja el a trükköző 3,5 tonna feletti járművek sofőrjeit a NÚSZ

Új fejlesztéssel korszerűsítette és hamarosan tovább bővíti az útdíjhasználati jogosultságok ellenőrzését a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. (NÚSZ Zrt.).



Bartal Tamás vezérigazgató a NÚSZ Zrt. keddi sajtótájékoztatóján Budapesten közölte, hogy a február óta tesztelt rendszer a 3,5 tonna feletti járművek ellenőrzési lehetőségeit bővíti.



A fejlesztés menet közben, a legkorszerűbb kamerával készít videófelvételt, a hozzá tartozó szoftverrel készült anyagot pedig a rendőrségnek továbbítják. A társaság vezetője szerint a rendszer kikerülhetetlen, ezért értelmetlenné teszi a trükközéseket.



A társaság vezetője szerint a mozgó járművek figyelésére alkalmas technológia világszinten is egyedülálló, hiszen a menet közbeni ellenőrzésekkel mind a viszonylati jeggyel, mind a rendszámmal trükközés értelmetlenné válik.



A fejlesztésnek köszönhetően a tetten érések aránya máris a többszörösére, csaknem 2 százalékra ugrott, hiszen idén április végéig majdnem 3600 feldolgozott esetből 67-et adtak át bírságolásra a menet közbeni ellenőrzésekből.



A kedvező tapasztalatoknak köszönhetően a NÚSZ Zrt. azt tervezi, hogy az újfajta ellenőrzést az e-matrica rendszerre is kiterjeszti.



Bartal Tamás hangsúlyozta, hogy nem a büntetéseket, hanem a szabálykövetést kell erősíteni, de a trükközők kiszűrése a jogkövető fuvarozók érdekeit is védi.



Kérdésre válaszolva a vezérigazgató elmondta, hogy a tapasztalatok szerint az útdíjfizetési jogosultsággal visszaélők gyakran más szabályokat is áthágnak.



A belföldi autósok és fuvarozók körében a szabályosan közlekedők aránya évek óta javul, a külföldiek ugyanakkor egyre nagyobb arányban közlekednek megfelelő jogosultság nélkül - tette hozzá.



A NÚSZ Zrt. tavaly az e-matrica rendszerben egymillió pótdíjas esetet, a 3,5 tonna feletti járművekre vonatkozó e-útdíjrendszerben negyedmillió jogosulatlan úthasználatot észlelt. A pótdíjbevétel csaknem hétmilliárd forint volt.