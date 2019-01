Lemondott a Nissan kínai piacért felelős vezetője

A Reuters brit hírügynökség jelentése szerint a japán vállalat vizsgálódni kezdett Munoz azon döntései után, amelyeket akkor hozott, amikor 2016 és 2018 között a Nissan észak-amerikai piacért felelős vezetője volt. Munoz a LinkedIn közösségi oldalon közölte: döntését azért hozta meg, mert a japán cég olyan ügyekbe keveredett, amelyek elterelik a figyelmét.



A Nissan megerősítette, hogy Munoz azonnali hatállyal távozott a cégtől. Az AP amerikai hírügynökség szerint Munoz lemondása az első eset, hogy a japán vállalat nyilvánosan is elismerte, hogy egy vezető tisztségviselő távozásának köze van Ghosn letartóztatásához. Az AP megjegyezte, hogy az utóbbi időben többen is távoztak a vállalattól, amely viszont cáfolta, hogy közük lett volna Ghosn ügyéhez. Az 53 éves Munoz 2004-ben csatlakozott a Nissanhoz. Sikeresen vezette az autógyártó terjeszkedését az észak-amerikai piacon a 2008-as gazdasági világválság után.



A lemondott tisztségviselő LinkedIn bejegyzésében közölte: büszke arra, hogy szerepet játszhatott a 74 százalékos növekedés elérésében Észak-Amerikában, a piaci dominancia megszerzésében Mexikóban, a piaci részesedés növekedésnek indításában Kínában, és a Renault-Nissan-Mitsubishi autóipari együttműködésnek a világ legnagyobb cégcsoportjává válásában. Carlos Ghosnt november közepén tartóztatták le azzal a váddal, hogy éveken keresztül valótlan adatokat jelentett jövedelméről a Nissan tőzsdei felügyeletnek benyújtott jelentéseiben. Letartóztatását később meghosszabbították és a vádat kiegészítették azzal is, hogy a 2008-as pénzügyi válság során saját befektetései után elszenvedett 1,85 milliárd jenes veszteségeit a Nissan könyveire terhelte át.