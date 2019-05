Hétvégén betekinthetünk az autóipar jövőjébe Közép-Európa egyik leglátványosabb autós kiállításán

Feladatunknak éreztük egy a szakmát összehozó rendezvény megszervezését, ebből a célból jött létre a 2018-as AutoTech Future. Egy olyan autóipari eseményt szerettünk volna megvalósítani, ahol a szakmabeliek tapasztalatot cserélhetnek, az autószerelmesek pedig bátran kérdezhetnek tőlük, vagy egymástól. Ha összegeznem kellene, akkor azt mondanám, hogy egy közös tudásmegosztás a mozgatórugója az ATF-nek. Minden korábbi várakozásunkat felülmúlta a tavalyi rendezvény iránt tanúsított érdeklődés, így nem volt kérdés a folytatás"

Közép-Európa leglátványosabb autóipari eseményét rendezik meg a Hungexpo-n május első hétvégéjén. A kétnapos AutoTech Future Expo&Show rendezvényen mind a magyar gazdaság második legjelentősebb ágazatává kinővő alkatrészgyártó szektor szakemberei, mind az autók rajongói megtalálhatják a számításaikat.A tavaly először megrendezett AutoTech Future több mint 11 ezer érdeklődőt vonzott. Idén, nagyobb szerepet szánva az innovációnak, ha lehet, még több érdeklődőre számítanak a szervezők és az autóipar jövőjét meghatározó több mint száz kiállító. Ezek többek között az alkatrész-, szerszám- és garázsipari berendezésgyártás vagy éppen az autódiagnosztikai területekről mutatják be a legújabb fejlesztési irányokat, prototípusokat és rendhagyó megoldásaikat.Ezen ágazat szereplői, az elmúlt évek jelentős növekedésének is köszönhetően, mára több mint nyolcezer milliárd forintos értéket állítanak elő évente a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A kifejezetten a járműipari szakembereknek szóló pénteki szakmai napon a látogatók a 13 országból érkező kiállítók standjai mellett szakmai előadásokra is ellátogathatnak., ahol, amellett, hogy az autóipar nagyjaival találkozhatnak, lenyűgöző autós programokon és lélegzetelállító showműsorokon vehetnek részt.Az AutoTech Future Expo&Show szakmai nívójáról a szervező Bárdi Autó Zrt. gondoskodik, amely fontosnak tartja azt, hogy a hazai autós közösségeket – beleértve a szervizek munkatársait, és az otthon hobbiból szerelő autósokat is – összekovácsolja és minél több hasznos információval lássa el.– mondta el Bárdi Viktor a cég társalapítója és kereskedelmi igazgatója.a házigazdák, Kovács Áron és Szujó Zoltán egész nap kivételesen látványos autós bemutatókra, koncertekre és nyereményjátékokra csábítják a látogatókat. A Hungexpo területén felhúzott kültéri pályán kaszkadőrök és versenyzők vesznek részt egy napi három alkalommal futó lenyűgöző show-ban, ahol quadokkal, motorokkal, big footokkal kápráztatják el a nézőket. A beltéri nagyszínpadon Charlie, Ganxta Zolee, Oláh Ibolya, Radics Gigi és Tóth Vera is színpadra lép egy exkluzív, csak az AutoTech Future Expo&Show-n látható garázsrock koncerttel.A május 3-án és 4-én a Hungexpo területén szervezett AutoTech Future Expo&Show szombati napjára jegyek még kaphatók. A 10 és 19 óra között látogatható rendezvénnyel kapcsolatban a https://autotechfuture.hu weboldalon minden fontos információ megtalálható.