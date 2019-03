Fontos adat, aminek mindenképp nézzen utána, ha használt autót vesz

A hitelbiztosítéki nyilvántartás használatának az ingóságok vásárlása estén ugyanolyan automatizmussá kellene válnia, mint egy ingatlan vásárlásánál a tulajdoni lap lekérésének. Ha a vevő a vásárlás előtt nem néz bele a rendszerbe, és terhelten vásárol meg egy vagyontárgyat, azt a bírósági végrehajtó a korábbi tulajdonos tartozása fejében akár le is foglalhatja és elárverezheti, ami ellen már semmit sem lehet tenni. A vevő nem hivatkozhat jóhiszeműségre, hiszen ha megnézte volna a hitelbiztosítéki nyilvántartást, tudomást szerezhetett volna arról, hogy a vagyontárgy nincs a vele szerződő fél tulajdonában, vagy hogy harmadik személy olyan joga terheli, amely hátrányosan érinti az ő jogszerzését"

Már majdnem félmilliós adatbázisban kereshetjük, terhelt-e a kocsi, amit megvennénk, amelyből kiderül, terhel-e egy vagyontárgyat zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett nyilvántartásban így már majdnem félmillió, többségében gépjárművekhez köthető bejegyzés szerepel.Az idén januártól elérhető Jármű Szolgáltatási Platform mellett a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás (hbny) a legfontosabb adatbázis, amelyet mindenképp érdemes megnézni használt autó vagy más nagy értékű vagyontárgy megvásárlása előtt.A 2014-ben létrehozott, és azóta folyamatosan bővülő nyilvántartásban 2018 végén az egy évvel korábbinál 23 százalékkal több, 445 ezer bejegyzés szerepelt. Ennek 79 százaléka – többnyire lízinggel érintett – gépjármű.Ide tartozik például egy részletre vásárolt személyautó is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ennek biztosítékaként jegyzik be a nyilatkozatot a nyilvántartásba, amelyhez mindkét félnek – az eladónak és a vevőnek – egyaránt be kell regisztrálnia a rendszerbe, illetve a jogosultnak ún. hitelbiztosítéki nyilatkozatot is kell tennie.Mivel az adásvételi szerződés feltétele a nyilvántartásba vétel, a vásárló addig nem fogja megkapni a vagyontárgyat, míg be nem regisztrált a rendszerbe. E regisztrációt a közjegyzőnél lehet megtenni.– hangsúlyozza dr. Tóth Ádám, a MOKK elnöke.A nyilvántartásba való betekintés ráadásul nem kerül semmibe, az bárki számára ingyenesen elérhető az interneten, az adatok néhány perc alatt lekérhetők a kamara weboldalán keresztül.