BM: tesztüzemben, de már elérhetők a gépjárművek adatai

Még tart a tesztüzem, de már mindenki számára elérhető az úgynevezett járműszolgáltatási platform, amelyben a gépjárművek adatai ingyen lekérdezhetőek - közölte a Belügyminisztérium (BM) csütörtökön az MTI megkeresésére.Korábban az M1 aktuális csatorna számolt be arról, hogy a BM egyesíti a különböző hivatalok gépjármű-nyilvántartási adatait. Ennek nyomán rendszám alapján megtudhatók az autó műszaki adatai, például a kilométeróra állása, a jármű baleseti előélete, sőt, elérhetők az eredetiségvizsgálaton készült fényképek is. A rendszert az ügyfélkapun keresztül bárki, a jogcím igazolása és mennyiségi korlátozás nélkül igénybeveheti - hangzott el.A BM az MTI-vel csütörtökön azt közölte: a rendszer tesztüzeme várhatóan január végéig tart. Azt írták: számos visszajelzés érkezik különféle csatornákon, amelyek elsősorban a szolgáltatás ingyenes igénybevételét és felhasználóbarát, kötetlen időbeniségét emelik ki. Az érdeklődés jelentős, a fejlesztők folyamatosan értékelik a javaslatokat, amelyek közül néhányat már meg is valósítottak - tették hozzá.A szolgáltatás már most mindenki számára elérhető a https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal honlapon a "Közigazgatás, jog", "Adatigénylés a jármű szolgáltatási platformon" menüpont alatt - írták.