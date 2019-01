A telekocsizóknak köszönhető egy újfajta autó születése

Csak Európában, az Egyesült Államokban és Kínában egymillió ilyen speciálisan tervezett, többségében elektromos jármű eladása várható 2020-ig, és a kereslet 2025-re várhatóan eléri majd a 2,5 milliót is. Mindez komoly lehetőség az autógyártók számára, állítja a Roland Berger legújabb kutatása , melynek címe „Az autók új nemzedéke: Célra gyártott elektromos járművek az igény szerinti mobilitás számára".„Ez az újfajta jármű két nagy mobilitási szupertrendet egyesít: a telekocsizást és az elektromobilitást," magyarázza Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere. „Ez az új járműkategória az utast, nem pedig a sofőrt helyezi a középpontba és kifejezetten modern taxiszolgáltatásra készül."Vonzó, új piaci szegmens nyílik most meg az autógyárak előtt, mivel ezen járművek egyszerűbb kialakítása miatt felére csökkenhet a gyártási költség. Emellett pedig, azzal, hogy elektromos autókkal bővítik kínálatukat, a járműgyártók könnyebben el tudják érni kitűzött széndioxid-kibocsátás csökkentési céljaikat is. „A járműgyártó cégeknek már most érdemes lépniük, hogy erős versenypozícióban tudjanak megjelenni ezen a réspiacon és képesek legyenek felkelteni ügyfeleik érdeklődését az újfajta modellek iránt." javasolja Schannen Frigyes.Gyors fejlesztés, olcsó fenntartásAz újfajta mobilitási koncepció az utasok számára is előnyökkel jár majd: ezek a járművek kényelmesebbek lesznek és nemcsak az áruk, hanem a fenntartási költségük is alacsonyabb lesz, hiszen például nincs szükség olajcserére és a fékek is lassabban kopnak el.„Úgy számolunk, hogy az ilyen autók költsége 0,5 – 0,8 euró lesz kilométerenként, így várhatóan ez lesz a legolcsóbb autós közlekedés." mondja Schannen Frigyes. „Csak a sofőr nélküli robottaxik lesznek még ennél is olcsóbbak, kilométerenkénti 0,3 eurós költséggel."A telekocsi szolgáltatások piaca is nagy lehetőségeket hordoz magában. Szereplői világszerte rendkívüli növekedést tapasztalnak, ahogyan egyre növekszik az igény olyan mobilitási szolgáltatások iránt, ahol nem előfeltétel a saját autó megléte. A Roland Berger szakértői előrejelzése szerint az igény szerinti mobilitás (mobility on demand – MoD) számára gyártott járművek iránti világpiaci kereslet egymillió autóra fog nőni 2020-ra, 2025-re pedig akár a 2,5 millió új járművet is elérheti.„Természetesen a növekedés egyik legfőbb hajtóereje Kína lesz, amely már most is a piac 60 százalékát teszi ki, de idővel Európában és az Egyesült Államokban is nőni fog az ilyen járművek piaca," vetíti előre Schannen Frigyes. „Ez egy olyan kulcsfontosságú növekvő piac, amelyet egyetlen járműgyártó sem hagyhat figyelmen kívül."