21 milliárdnyi bírság a száguldóknak

A vezess.hu összeállításából kiderül, tavaly 623 ezer gyorshajtási bírságot küldött szét a rendőrség, ennyi sebességhatár-túllépést nem rögzítettek még a 2016-ban élesített VÉDA-rendszer készülékei. A kiszabott bírságösszeg is csúcsot döntött, meghaladta a 21,1 milliárd forintot.



Az online autós szaklap elemzéséből azt is megtudhatjuk, jól járt a költségvetés a rendőrség szeptemberi bejelentésével, miszerint a rendőrök újra traffipaxoznak lesből is. Ennek is köszönhető, hogy 2018 második felében 48 százalékkal megugrott a gyorshajtási bírságok összege – a sérüléses közlekedési balesetek száma azonban ezzel párhuzamosan sajnos nem csökkent. Sőt, az év második felében emelkedett az is.