Kisboltok eltűnőben

Szemlélet kérdése. Szomorkodhatunk, nosztalgiázhatunk, vagy éppen örvendezhetünk a kisboltok lassú eltűnésén, függően attól, ki hogy áll hozzá a világ gyors ütemű változásához.

Kisboltok eltűnése - törvényszerű vagy megállítható a folyamat?

Legalább egy kisboltról mindannyiunknak vannak emlékei. Nekem eszembe jut nagymamám falujának egyetlen üzletecskéje, ahol nyaranta a világ legfinomabb vizes zsemléjét és párizsiját lehetett kapni, legalábbis a gyermeki, meg nem fertőzött lélek így emlékszik az ízekre. Vagy az az üzletecske a Balatonon, amely megtalálta a piaci rést, azt a néhány utcát, ahol nagy élelmiszerlánc újabb tagja még nem jelent meg, és csak nyaranta volt nyitva, de akkor mindig és mindent árult. Az eladó elbeszélgetett az összes betérővel, és igyekezett kedvesnek, érdeklődőnek tűnni.

Egyre tűnnek el a kisboltok, és nem csak a vármegyében, vagy az országban, de a körülöttünk lévő világban is. Írtunk arról, a KSH szerint Győr-Moson-Sopronban két évtized alatt hétezer ötszázról ötezer alá csökkent a számuk. Ha most csak az élelmiszerre koncentrálunk, azt látjuk: egyre nagyobb falatot harapnak ki a közös piaci tortából a nagy multik. Nem lehet velünk versenyezni, hiszen nagy mennyiségben szerzik be az árut a beszállítóktól, cserébe alacsonyabb árrést harcolnak ki. Helyzetüket nehezíti az online világ megjelenése, hiszen az, hogy online is meg lehet rendelni mindent, ugyancsak létjogosultságuk ellen szól. Akad, aki három kiflit is neten rendel meg, kiszállítják a termékeket oda is, ahol a madár sem jár, és bizony vannak, akiknek nagy könnyebbség, ha nem kell legyalogolni a negyedik emeletről a boltba. A kisboltosok még küzdenek, de túlélésre az esélyük hosszútávon megkérdőjelezhető. Marad a remény, hogy a személyesség, az emberségesség, a közelség hosszú távon legyőzi a rideg logikát és a pénztárca leckéztetését.