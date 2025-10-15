Gyógyítók mennek nyugdíjba – ki fogja őket pótolni?

Egyre több település keresi háziorvosát vagy házi gyermekorvosát. Sok doktor már eleve évek óta nyugdíj mellett dolgozott, és túl akár a hetvenen jól megérdemelt pihenőjükre szeretnének menni a legendás gyógyítók.

Gyógyítók generációváltása: dr. Böősi Martina vette át dr. Cseh Sándor praxisát

Fotó: Kerekes István

Gyógyítókat keresnek

Vannak szerencsés példák is, amikor sikerül betölteni a praxist, mégpedig jól képzett, akár nyugat-európai tapasztalatot is szerzett szakemberekkel.

Amint arról a Kisalföldben is beszámoltunk, Hegyeshalom így talált szeretett és tisztelt idős családorvosa, dr. Cseh Sándor helyére új háziorvost dr. Böősi Martina személyében, aki a háziorvosi praxisa mellett pszichiáterként is gyógyítja a betegeket, Svájcból hazatérve családjával. Cseh doktor házi gyermekorvos felesége, dr. Smodics Katalin viszont még keresi utódját, aki 720 tüneményes gyermeket és fiatalt vehetne át a határhoz közeli településen, akár tartós helyettesítéssel is.

A Semmelweis-nap alkalmából városi díjjal elismert dr. Váradi Gertrúd nyugdíjba vonult, a mosonmagyaróvári gyermekorvos praxisára egyelőre szintén nem jelentkeztek. Jövő év márciusáig gyermekorvos és iskolaorvos kollégái helyettesítéssel gyógyítják kis betegeit. Beszédes az is, hogy a doktornőt helyettesítők közül már hárman szintén nyugdíj mellett látják el saját körzetüket.

Dr. Futó Zoltán főorvos szintén bejelentette, nyugdíjba kíván vonulni, hogy a családjával, unokáival több időt tölthessen. Helyére keresnek hozzá hasonlóan lelkes és lelkiismeretes háziorvost, aki Kimle és Károlyháza lakosságát – beleértve a gyermekeket és iskolásokat is – gyógyítaná, egészségükre felügyelne.

A jövő egyik kihívása, hogy mennyire sikerül akár fiatal, akár már tapasztaltabb medikusokat a térségbe vonzani. Ezt felismerve az önkormányzatok szolgálati lakásokkal is próbálják csábítóvá tenni az adott praxis átvételét. Ugyanakkor köszönet jár a nyugdíjba vonulóknak és azoknak is, akik még 65 fölött is a gyógyítás hivatásának élnek.

