Húsz éve Angliában csodálkoztam rá, hogy létezik szelektív hulladékgyűjtés, ott akkor már bőszen külön kukába gyűjtötték a háztartásokban a papírt, a műanyagot, a vegyest. Hosszú utat tettünk meg azóta, hogy gyermekkoromban kicaplattam - mondjuk anyám küldött - a szemeteszsákkal az ötödik emeleti panel folyosójának végén található ledobóhoz, ahol a lyukba ejtve a földszintre szánkázott a zacskó.

Szelektív hulladékgyűjtés és ami mögötte van

Akkoriban a szelektív hulladékgyűjtést az jelentette, hogy karácsony után kidobták az emeletekről a fenyőt, aztán azt egy idő után elvitték az illetékesek. Ma már sok mindent gyűjtünk külön: legyen az ruhanemű, kávézacc, műanyag palack, fáradtolaj, üveg, kartonpapír, vagy éppen mostanában már csomagolás. Kertes házasként megismerkedtem a biohulladék kifejezéssel, lám, a falevelekkel is kell kezdeni valamit. A sárga kuka a legújabb. Mondanám, hogy gyerekcipőben jár az ügy, de annál azért jobb a helyzet. Már sokan megszerették, a családi házat övezetekben használják is. Annál mindenképpen jobb, mint amikor a háztartási hulladékot egy hegybe gyűjtöttük össze, aztán földet hordtunk rá, és azóta dombként díszíti a város határát. Az egész probléma persze ott kezdődik, hogy jól élünk, túltermelés van. Valahogy vissza kellene adni a földnek mindazt, amit elveszünk tőle azért, hogy aztán egy kínai gyárban kulcstartó, kütyü, ruha vagy éppen gyorséttermi játék készülhessen belőle. Jelenleg ott tartunk, hogy próbálkozunk. Aztán, ha már minden kötél szakad majd, és végképp nincs hova hátrálni, talán eljutunk oda, hogy csak azt fogyasztjuk el, amit kell, csak azt vesszük meg, amit szükséges, és az üres lelkeket nem a hamar a kukákba kerülő tárgyakkal akarjuk etetni.