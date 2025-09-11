Ma egy-egy embernek - mondjuk szülőnek - olyan feladatokat kellene ellátnia, amire régen egy egész falu állt a rendelkezésre. Legyen ez gyermeknevelés vagy éppen az idősgondozás. Generációk éltek együtt, egy fedél alatt - persze nem teljes békességben, de - működő közösségek.

Idősgondozás: egyre nagyobb a gond

Egyre nagyobb a gond a nyugati világban. A társadalmak idősödnek, és ez igaz Magyarországra is. Az átlagéletkor nő, viszont a gyermekek száma nem, és ez hazánkra is igaz, hiába tesz erőfeszítéseket az állam. A felhőtlen öregkor viszont ritka. Az utolsó évek, vagy akár évtizedek nyugalmát sokszor betegségek teszik tönkre. A felnőtt gyermekek a rohanó világban kevés energiát, időt tudnak vagy akarnak szüleikre szánni, egocentrikus világban úgy gondolják, nekik is megvan a maguk baja. Sok generáció tagjai távol élnek egymástól, nincs lehetőség, hogy naponta találkozzanak, vagy éppen arra, odafigyeljenek egymásra. Japánban már régóta több felnőtt pelenkát adnak el, mint babáknak szántat, ami rettenetesen szomorú. Hazánkban is hosszú a várólista, ha valaki idősotthonba szeretne bejutni, olykor évek. És bármennyire is jól működő egy idősotthon - Győrben is van nem egy - , azért csak a modern, technikailag hatalmasakat lépegető társadalom találmányai egy problémára, amit saját magának okozott. Hogy egy mondást dobjak ide: ha belül nincs fejlődés, kívül van. Nehéz megoldást találni. A végére csak egy gondolat: talán érdemes lenne úgy nevelni gyermekeinket, hogy arra gondolunk, évek múlva majd az ő feladatuk is lehet a mi gondozásunk. Most beletenni energiát, időt személyiségük formálásába, és belátni: egy karrier vagy egy bankszámla nem fogja ránk nyitni otthonunk ajtaját majd a nyugdíjas éveink alatt.