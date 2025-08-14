Parkolás szombaton Győrben

Egy Győr méter méretű város élhető és akár gyalog is be lehet menni a központba a város külterületeiről. Kerékpárral, elektromos rollerrel élvezettel lehet benne közlekedni. Autóval néhány perc alatt el lehet jutni a kívánt pontra.

Parkolás Győrben: nehéz és drága

Miután a világ legnagyobb motorgyára városunkban található, Győr és környéke pedig hazánk egyik leggazdagabb térsége, így, mondhatni, sokan rendelkeznek autóval, egyes családokban kettő-három is birtokban van. Parkolni tehát nehéz, ingyen parkolni még nehezebb. Néhány évre megreformálták a parkolási övezeteket, amely egyben kibővítést és a parkolási díjak emelését jelentette.

Évtizedekig Budapesten éltem, megszoktam, hogy a hétvégén nem kell fizetni. A kétmilliós fővárosban szombaton és vasárnap ingyen tehettem le az autómat szinte bárhol, talán csak a Vár és a Margitsziget a kivétel, de oda közönséges ember nem is hajt be csak úgy. A győri belvárosban azonban fizetni kell a szombati parkolásért, nem is keveset. Sőt, a belváros belvárosában, az I-es övezetben egészen szombat este 20 óráig.

A budapesti beidegződéssel többször megjártam, elfelejtettem, hogy Győr más, így megbüntetek azért, szombaton délután nem vettem parkolójegyet. A szabály persze szabály. Akkor is, ha elfelejtik, vagy nem tudnak róla. Azért megnéztem, hogy is van ez más nagyvárosunkban.

Pécsett, Szegeden vagy éppen Debrecenben nem találtam olyat, hogy még szombat délután is fizetni kell a parkolásért. Győr azonban mindig tud újat mutatni.