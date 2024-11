Nem véletlen, hogy már több mint egymillió vásárlója van Magyarországon, és bár én eddig összevissza egy lámpát rendeltem a bringámra, akad ismerősöm, akinek hegyekben áll már otthonában a mindenféle roppant hasznos és fontos kütyü, amelyeket nagy eséllyel jó, ha egyszer használt, de „egyszerűen nem lehetett otthagyni, annyira olcsó volt”. (Ugye emlékszünk még a kínai piac „kicsi, óccsó” ajánlataira? Ez ugyanaz, digitálisan.) Nem véletlen ezek után az sem, hogy nemcsak a magyar állam, de már az Európai Unió is bekeményít a Temuval és a többi hasonló online piactérrel szemben.

Hivatalosan azért, mert ezek a cégek fittyet hánynak minden fogyasztóvédelmi előírásra, hamis kedvezményeket hirdetnek (még ha csak az lenne hamis, ugye), pszichés nyomásgyakorlást használnak (lásd a fentiek – csak 10 percig, korlátozott készlet, már csak 5 maradt stb.), arról nem is beszélve, hogy az esetlegesen hibás, mérethelytelen, használhatatlan termékeket nincs hova visszaküldeni, szemben a „normális” online áruházakkal. Az előbb említett barátomnak is így van kitört kerekű bőröndje, vagy tíz 4–5–6 dioptriás szemüvege a másfeles szemére, és más hasonlók. Persze a valódi ok a bekeményítésre inkább anyagi, merthogy ezek a cégek nemigen fizetnek adókat, se társasági, se nyereség-, de még fogyasztási adót sem, leginkább így tartva alacsonyan az áraikat. Akárhogy is, még a keménykedés előtt, ha már úgyis rányitottam az appra, rendeltem egy nagy kapacitású, vízálló kerékpáros­táskát hatezerért, amiből még lejön a kedvezmény is...