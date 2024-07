A hamburgerek ára 3500 forinttól kezdődött, ami szerintem egyáltalán nem olyan vészes. Tegyük hozzá, szinte bármelyik nagyváros gyorséttermeiben is kaphatunk hasonló áron kínált terméket. Sokakat érdekelt a lángos ára is, azok feltéttől függően 1600–3000 forintba kerültek. Természetesen nem olcsók ezek, de a Balatonon is lehet kapni horror áron lángostermékeket, gondoljunk csak a tonhalasra, amiért szintén elkérnek 3500 forintot.

De visszatérve Mogyoródra. Egy szelet pizza 2700 forintot kóstált, a kávét 1300 forinttól adták, üdítőt 1150 forintért, félliteres dobozos sört pedig 1950 forintért kaphattunk. Az árak változóak voltak, én azért nem érzek olyan nagy különbségeket például a magyar tenger áraihoz képest.

Sokan mérgelődtek az árakon, keresték az okokat, elégedetlenkedtek. Azonban volt egy olyan gesztus, amiről kevesebbet olvashattunk a híradásokban.

Ebben természetesen a hőség is szerepet játszott, de a szervezők a meleg miatt módosítottak a látogatás feltételein. Másfél liter alkoholmentes folyadékot vagy ugyan­ilyen űrtartalmú üres kulacsot be lehetett vinni a pályára, és korlátlanul lehetett utántölteni a kihelyezett vízvételi pontokon. Mellette pedig három szendvics bevitele sem minősült szabályszegésnek.

Ezt valamiért kevesebben jegyezték meg a nagydíj kapcsán, mert bizony lássuk be: sajnos napjainkban gyakran felnagyítjuk a rosszat és nem vesszük észre a jót...