Az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör egy évtizede nemcsak a motorozás szeretetét és szenvedélyét ápolja, hanem jótékonysági tevékenységével is erősíti a közösséget. Az egyik ilyen kiemelkedő eseményük a pünkösdvasárnapra időzített jótékonysági motorostalálkozó volt, mely két rászoruló család támogatását tűzte ki célul. Mindkét családot napilapunk alapítványa is felkarolta már: egyikük egy kétéves helybeli kislány, aki SMA-val küzd, a másik családban pedig egyedülálló nagymama maga gondozza súlyosan fogyatékos fiát és unokáját.

Ez az esemény nemcsak a közösség összefogását és a segítségnyújtás erejét bizonyította, hanem a motorosközösség humanitárius oldalát is megmutatta. Jánossomorján még soha nem gyűlt össze ennyi motorkerékpár, mint ezúttal: a kisváros főútján sorra futottak be a régió különböző pontjairól ezen szenvedély hódolói. Szép hagyomány az is, hogy a szintén motorozó Kótai László esperesplébános megszenteli egyenként a vasparipákat, balesetmentes közlekedést kívánva gazdáiknak.

A rendezvényen megható pillanat volt, amikor az összegyűjtött támogatásokat a két családnak átadták. Ahogy a megjelent motorkerékpárok száma, úgy az adomány is rekord volt: majd másfél millió forinton osztozhatott a két adományozott. Az esemény nemcsak pénzügyi támogatást nyújtott számukra, hanem erőt és reményt is, hogy nincsenek egyedül a nehéz időkben.

Az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör pünkösdvasárnapi jótékonysági motorostalálkozója példamutató esemény volt, amely megmutatta, hogy a motorosközösség nemcsak a sebesség és a szabadság iránti szenvedélyben, hanem az önzetlen segítőkészségben is élen jár.