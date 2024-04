Lapunkban többször is foglalkoztunk már azzal a középiskolai programmal, amelynek keretében a jövő tudósait nevelik a győri Révai Miklós Gimnáziumban.

Nemrég az intézmény lett a Nemzeti Tudósképző Akadémia egyik vidéki képzési központja. A programnak egyszerű célja van: felkarolja az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a biológiához. Emellett támogatja a tudományos munkáikat, és célja az is, hogy a képzett kutatókat itthon tartsa Magyarországon.

A Révai, mint regionális központ, tökéletes helyszín lett. Eddig is nagy figyelmet fordítottak a természettudományok gyakorlati oktatására, voltunk már vendégségben náluk, amikor sertésszívet, -tüdőt boncoltak, míg legutóbb óriáscsótány került a fiatalok kezei közé.

Nem álltak itt meg, azóta a sertésagyat is a mikroszkóp alá tették és közelebbről megismerkedtek vele.

Fantasztikus élmény volt mindegyik tanóra nemcsak a diákoknak, hanem nekünk, újságíróknak is.

A gimnazisták fehér köpenyben, elszántan, bátran nyúltak az anyagokhoz, használták azokat a kísérleti eszközöket, amikre eddig nem volt módjuk, lehetőségük. Szikékkel a kezükben kíváncsian vizsgálgatták a szerveket. Néha felsóhajtottak, büszkén nyugtázták egymásnak a sikereiket. A program során Nobel-díjas kutatókkal is találkozhatnak. Emellett a projekt vezető tanárára is nagy feladat hárul, az is, hogy felkutassa és mentorálja azokat a régióban, akik érdeklődnek a természettudományok iránt és a későbbiekben a kutatói életpályát szeretnék választani.

Bizton állítom: a program résztvevői ezt a jövőt képzelik el maguknak. Tudósok lesznek, ha felnőnek. Ami pedig talán a lényeg, tizenévesen építik már tudományos karrierjüket.