Nem ért még véget a győri tanárkéselő diák ügye; a Győri Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést akar, a végső szót a Kúria mondja majd ki. Amikor hírt adtunk az eset új fejleményéről, olvasóinkat a kisalfold.hu-n arról kérdeztük, hogy súlyosbítanák-e a győri diák ítéletét. Több száz szavazat után a népítélet 75 százalékos fölénnyel zárult. A voksolók háromnegyede gondolja úgy, hogy enyhe ítélettel „úszta meg” a fiatalember. Most ennek ellenére érvelnék amellett, hogy el kellene már engedni ezt a borzalmas történetet.

H. A. Cs. tavaly év vége óta börtönben ül, jelenleg 22 éves, a késelésért öt év fiatalkorúak börtönére ítélte a Győri Törvényszék. Legalább másfél évet még biztosan a rácsok mögött kell töltenie. Ha a főügyészség felülvizsgálati kérelme célt ér, s a Kúria szerint a fiú előre kitervelten, aljas indokból követte el a gyilkossági kísérletet, egyelőre kérdéses, hány börtönévvel emelkedne a büntetési tétel. Valószínűleg így 25. születésnapja után, de még a 30. előtt szabadulna a diák.

Túl a súlyos börtönéveken, ha ismét újrakezdődik a per, esélye sem lesz a fiatalembernek, hogy a talpra állásra koncentráljon, akinek az életét így is, úgy is emberpróbáló feladat lesz visszaterelni a vakvágányról. Főképp ezért nem látom értelmét újra felnyitni ezt a fájdalmas aktát, s nálam az az érv is sántít, hogy a súlyosabb büntetésnek visszatartó ereje lenne más szituációkban. Fájó kimondani, de egyre többen küzdenek azzal, hogy megőrizzék önkontrolljukat konfliktushelyzetekben. Beszűkült tudatállapotban pedig szerintem keveseknek jut majd eszébe, hogy a tanárkéselő diák öt vagy hét és fél évet kapott tettéért.

A jedlikes tanárt ért szörnyű atrocitásnak egyébként van olyan szála, amiről érdemes lenne beszélni a nyilvánosság előtt. Ilyen általánosságban a szülők felelőssége, és az, hogy egyetlen diáknak se kelljen félve hazamenni azért, mert hármast kapott a dolgozatára.