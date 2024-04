Korán érkezett a tavasz, elkezdődtek a munkák a földeken. A gazdák korán kelnek, és az utakon is gyakran találkozhatunk nehézgépjárművekkel, traktorokkal. Ahogy arról korábban lapunkban is beszámoltunk, ilyenkor a szakemberek a közlekedők és a gazdák figyelmét is felhívják a körültekintő közlekedésre.

Tavaly vármegyénkben több olyan, személyi sérüléssel és számos esetben anyagi kárral járó közlekedési baleset történt, melyek nagy többségében mezőgazdasági gép volt érintett. Régiónkban a gazdák is körültekintőek, tesznek a megelőzésért. Kora tavasszal és az aratás idején is gyakran tartanak fórumokat tagjaiknak, ahol felhívják a figyelmüket a megfelelő közlekedésre. Fontos, úgy, ahogy az is, hogy mindannyian körültekintőek legyünk.

A minap autóbusszal közlekedtem. Hosszú kocsisor alakult ki egy traktor mögött. Az én első gondolatom is az volt: biztosan elkések a megbeszélt találkozómról, ezen az útszakaszon kizárt dolog, hogy megelőzzük a lassabb járművet. Aztán derült égből villámcsapás, a traktor vezetője észlelte az autók sokaságát, leállt, majd jelezte a mögötte haladóknak: szabad az út.

Megkönnyebbültem én is, aztán az jutott eszembe, nem is értem, miért idegeskedtem és lettem türelmetlen egyik pillanatról a másikra. Talán ez a baj mindannyiunkkal. Sajnos a türelem nem az erősségünk, és számos baleset történik emiatt az utakon. Még úgy is, hogy tudjuk, a baj könnyen megeshet.

Nem szabad elfelejtenünk, nem egyedül vagyunk az országúton. Sok a tényező, és szinte bármi alakíthat ki balesetveszélyes szituációt. Egy dolgot kell igazán a szemünk előtt tartanunk: azt, hogy türelmesek legyünk. Mert úgy tartják, a türelem erény. Aki vár, az pedig elnyeri méltó jutalmát.