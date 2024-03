A medvehír nem volt igaz, a farkas annál inkább, videó is megörökítette, hogy itt ólálkodik a vármegyehatáron. Ez annyiban megnyugtató, hogy a felvétel talán megakadályozza, hogy újabb egzotikus és/vagy veszélyes vadállatok észleléséről számoljanak be jó szemű honfitársaink. A közel negyvenéves újságírói tapasztalat ugyanis azt mondatja velem, ha egy ilyen hír felbukkan, azt hamarosan követi a többi.

Jó 30 éve Somogyban kifogtak az egyik horgásztóból egy piranhát, nem kis megdöbbenést és pánikot okozva a környéken, lévén azt a vizet strandolásra is használták a helybéliek. Mint állattenyésző diplomás újságírót, engem vezényelt a helyszínre a főszerkesztőm, járjak utána a hírnek, de alaposan. Megtettem, megtekintettem a halat (valóban erős fogazattal rendelkező, trópusinak látszó egyed volt), meghallgattam a horgász történetét, amely szerint még a horgon is a keze felé kapkodott csattogó állkapcsokkal, majd le is fotóztam a horgászt és a halat is. Internet és mobiltelefon híján egyenesen volt professzoromhoz autóztam az előhívott fotóval, aki nemcsak nemzetközileg elismert agrárközgazdász volt, de lelkes akvarista is, a téma bibliájának számító Akvarisztika című könyv társszerzője. Ránézett a képre és azonnal mondta a megnyugtató szavakat: ez egy gyümölcsevő piranha, amely ráadásul, ha 10 fok alá hűl majd a víz, el is pusztul, szóval nincs ok az aggodalomra.

A cikket megírtam, volt benne sztori, érdekesség, megnyugtató szakértelem, gondoltam, ezzel az ügy le is van zárva. (Nem volt még Facebook, Instagram vagy TikTok, sőt, még internet sem, hogy fújjuk tovább a sztorit.) De az fújódott enélkül is. Alig telt egy-két hét, máris mehettünk a Deseda partjára. Ott ugyanis krokodilt láttak a horgászok...